Musikkprofessor om Tidal-avsløringen: Over og ut for selskapet

Over 320 millioner falske avspillinger av sanger til artistene Beyoncé og Kanye Wests lyttertall er blitt manipulert i strømmetjenesten Tidal, Ifølge Dagens Næringsliv. Jukset skal gjort at artistene har fått større utbetalinger på bekostning av mindre artister.

– Hvis dette stemmer, så er det over og ut for Tidal, sier Bendik Hofseth, musikkprofessor ved Universitet i Agder til avisen.

Hofseth er ikke den eneste i musikkbransjen som er rystet over avsløringene til DN. Førsteamanuensis Arnt Maasø ved Institutt for medier og kommunikasjon på Universitetet i Oslo sier han har mistenkt dette lenge.

– Denne saken er den største skandalen i strømmebransjen hittil. Samtidig er det forferdelig trist å se hvordan Tidal har manipulert data. Men dette er noe jeg har mistenkt veldig lenge, sier førsteamanuensis Maasø til DN.

Tallene er stjålet

Tidal har ikke besvart DNs henvendelser om kommentar til det forskerne sier forskerne. Tidligere har Tidals advokat, Jordan W. Siev sagt at tallene er stjålet, og både norske og amerikanske myndigheter er varslet. Siev mener påstandene i avsløringen er gale, uansvarlige og mangel på forståelse.

– Tidal benekter uttrykkelig å ha «manipulert» strømmetallene for en artist eller sang på noen måte, eller å ha «endret royaltyutbetalinger» til rettighetshavere, skriver Siev til DN.

Overfor Aftenposten har Tidals talsmann slått hardt tilbake mot avisen.

– Dette er en svertekampanje fra en publikasjon som tidligere har omtalt en av våre ansatte som en «israelsk etterretningsagent» og vår eier som en «dopdealer». Vi forventer ikke annet fra dem enn denne latterlige saken, løgner og falske påstander. Denne informasjonen var stjålet og manipulert, og vi vil kjempe hardt mot disse påstandene, skriver Alisa Finkelstein, presseansvarlig i Tidal i en e-post til Aftenposten.

Truer NTNU med saksmål

DN har hyret en gruppe ved NTNUs Center for Cyber and Information Security (CCIS) for å analysere loggene som viser når Tidals kunder skal ha hørt på sanger. Nå truer Tidal med å saksøke NTNU om de ikke trekker rapporten.

Da Tidal fikk se rapporten fra NTNU, sendte Tidals advokater et krav til en rekke ledere ved NTNU om at rapporten måtte trekkes.

– Det er ikke opp til oss å trekke noe som helst. Vi står inne for våre funn, sier Nils Kalstad Svendsen, leder ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU.