I dag får NSB 486 millioner i året. Go Ahead har vunnet kontrakten på å love å drive trafikk her for gjennomsnittlig 150 mill. i året. Dermed er det britiske selskapet sikret et vederlag på 1,5 millarder kroner over ti år.

Gigant i Storbritannia

Go-Ahead er i dag den største aktøren på jernbane i Storbritannia.

– En del av forklaringen på at Go-Ahead vinner er at de legger opp til å rekruttere mange flere passasjerer, sier jernbanedirektør Kirsti Slotsvik.

Hun sier samtidig at pris til slutt ble avgjørende.

Å slippe til konkurranse på norske skinner er selve symbolet på Regjeringens jernbanereform. Selve gjennomføringen av konkurransen er flere ganger blitt utsatt.

Men onsdag ble det offentliggjort hvem som har vunnet den første konkurransen, om det som kalles «Jernbanepakke Sør», også kalt «Trafikkpakke 1».

Britiske Go Ahead får fra desember 2019 oppdraget med å gjøre en bedre jobb enn i dag på:

Sørlandsbanen Drammen-Kristiansand-Stavanger

Arendalsbanen mellom Nelaug stasjon og Arendal by

Jærbanen, lokalbanen Stavanger-Sandnes-Egersund

Disse tre selskapene var i finaleheatet:

NSB

Svenske SJ

Go Ahead

Vinneren skriver kontrakt for en periode på inntil ti år.

Også NSBs tilbud gikk ut på at de kunne drive de tre banene til under halv pris av hva de gjør i dag.

SV: - Ryanair-tilstander på norske skinner

Audun Lysbakken, leder i SV, er kritisk til løsningen som nå er valg.

– Nå får vi Ryanair-tilstander på norske skinner. Et selskap som er sterkt mislikt av kundene sine i England får nå ansvaret for å drive jernbanen i Norge. De som allerede bruker Go-ahead klager over dårlig punktlighet, pålitelighet, tilgjengelige seter og ståplasser, sier han.

– Det er tydelig at regjeringen ikke har prioritert hensynet til kundene eller ansatte, men vektlagt hvem som kan gjøre oppdraget billigst mulig. Sånn bør ikke jernbanen drives, legger han til.

Aps Sverre Myrli er heller ikke nådig:

- Hvordan dette vil slå ut for de som jobber i jernbanen, og om tilbudet til passasjerene blir bedre, det kan vi bare gjette oss til. Men erfaringene fra andre land som har gjort det som Høyre-regjeringen tvinger igjennom nå er ikke gode. Vi har ikke gitt opp kampen for å stanse høyresidens privatiseringsiver, sier han i en presemelding.

MANGE HUSKER ENGLANDS JERNBANEKAOS - men bildet i dag er et annet. I mai 2015 tok de sølv under kåring av Europas beste jernbaneland.

Passasjer på Sørlandsbanen: Er i ferd med å gi opp

Å ta over den gammeldagse Sørlandsbanen er ikke spøk.

«Jeg er nå i ferd med å i gi opp toget som reiseform etter altfor mange ganger med buss for tog, feil på kjøreledning, feil på signalsystem, feil på det ene og det andre ...»

Denne hilsenen fra en fortvilet, fast passasjer fikk Aftenposten så sent som denne uken.

Vedkommende er ikke alene. Sørlandsbanen har vært Norges minst punktlige langdistansebane fra midten av september til midten av oktober, ifølge Bane Nors statistikk.

Sørlandsbanen hadde 67 prosent punktlighet.

Arendalsbanen hadde 87 prosent punktlighet.

Jærbanen hadde 88 prosent punktlighet.

(Statistikk for uke 37–41.)

Til sammenligning hadde Dovrebanen til Trondheim i samme periode en punktlighet på 85 prosent, Bergensbanen en punktlighet på 81 prosent.

Go-Ahead viser onsdag til tall som forteller at selskapet på sine to kontrakter i England for tiden har en punktlighet på 87,3 og 92,8 prosent. De oppnådde ifølge egen undersøkelse en kundetilfredshet i 2017 på 82 prosent.

Utfordringene for Sørlandsbanen står i kø

Å kapre nye passasjerer blir også en tøff oppgave, av følgende to grunner:

Statens vegvesen og Nye Veier har bygget, og skal bygge, lange motorveistrekninger mellom Oslo-Kristiansand-Stavanger. I dag er det firefelts motorvei Oslo-Langangen i Telemark. Neste år åpnes strekningene E18 Rugtvedt-Dørdal, videre gjennom Telemark, og E18 Tvedestrand-Arendal.

Det blir mye buss for tog i årene som kommer, noe som var en viktig årsak til at Flytoget trakk seg fra konkurransen. Spesielt det første stykket fra Drammen blir frem til 2025 preget av omfattende byggearbeider.

Men det finnes også lyspunkter:

I desember 2015 kåret Aftenposten toget til beste reisemåte mellom Oslo og Kristiansand, i konkurranse med fly, buss og bil.

Sørlandsbanen kan på lang sikt bli koblet sammen med Vestfoldbanen via Porsgrunn-Gjerstad. Det vil redusere reisetiden kraftig.

Fakta: Snøtung vinter – så kom «Knud» – har aldri skjedd før Dette er de spesielle årsakene til forsinkelser på Sørlandsbanen i år: Det falt uvanlig store mengder snø på Sørlandet vinteren 2017/2018. På Sørlandsbanen og Bratsbergbanen falt det tilsammen 3000 trær over sporene. Rundt 20. september rammet så uværet «Knud». All kommunikasjon med togene på Sørlandsbanen forsvant. Mange basestasjoner for telefoni falt ut. Det er aldri tidligere registrert så mange forsinkelser som følge av hendelser på banen. I tillegg har det vært store innkjøringsproblemer med nytt signalsystem på Jærbanen. Noe som har rammet lokaltrafikken mot Stavanger. Kilde: Stian Wesøy, direktør for region Sør i Bane Nor.

Lover bedre hjelp når toget står

Dette er én grunn til at Go-Ahead kan dere gjøre en bedre jobb enn NSB, sier administrerende direktør for kontoret i Norden, Magnus Hedin:

– Vi mener å ha et godt system for å hjelpe passasjerene når det blir brudd i trafikken. Ikke bare med god informasjon, men også med busser som skal gå på veier som går parallelt med jernbanen.

– Hvordan skal dere ellers kapre passasjerer?

– Gjennom å yte god service, og gjennom å øke antall avganger, som på Jærbanen.

– Trafikken går ganske tett her allerede i dag?

– Vi tror likevel at vi kan utvide tilbudet, sier Hedin.

Skuffelse i NSB

NSB-sjef Geir Isaksen ønsket ikke å kommentere direktoratets avgjørelse overfor Aftenposten. Han heviste i stedet til konserndirektør for NSB persontog, Arne Fosen.

– Jeg fastslår at vi var med helt inn til mållinjen i en spennende konkurranse, uttaler Fosen i en pressemelding.

Han er skuffet over å ikke gå helt til topps, men mener at konkurransen har gjort NSB godt.

– Vi har effektivisert, strømlinjeformet og forbedret egne arbeidsmåter for å bli konkurransedyktig på både pris og kvalitet, samtidig som vi har funnet frem til en rekke nye, spennende kundetilbud. Dette er erfaringer vi tar med oss inn i de kommende konkurransene, sier Fosen.

De ansatte som har vært knyttet til de tre banene blir ifølge direktoratet tilbudt å gå over til Go-Ahead, med samme lønn og samme arbeidsvilkår.

Fakta: Her er planen for mer konkurranse Regjeringen ønsker å konkurranseutsette det meste av persontrafikken i Norge. Slik har planen sett ut: Jernbanepakke nummer 2: Dovrebanen Oslo-Trondheim

Trondheims lokaltogbane Trønderbanen, fra Steinkjer

Nordlandsbanen Planen har vært å la vinneren starte opp i desember 2019, men det er lite sannsynlig at det blir tilfelle. Pakke nummer 3: Bergensbanen

Lokal Voss-Bergen, over Arna Planen har vært å la vinneren starte opp i desember i desember 2020. Pakke Østlandet: Oppstart her er ikke tidfestet. Men følgende mulige løsninger for «pakken» er lansert: «Oslokorridoren», strekningen Asker-Lillestrøm, inkludert bane til Kongsvinger Lokaltogbanene Spikkestad-Oslo-Lillestrøm og Ski-Oslo-Skøyen Østfoldbanen pluss Gjøvikbanen

Hva skjer ved et regjeringsskifte?

Planene for konkurranse kan bli kraftig endret om KrF bidrar til å velte dagens regjering.

KrF sto side ved side med den blå regjeringen da Jernbanereformen ble lansert, vedtatt og iverksatt.

Men Arbeiderpartiet er imot oppdeling av norsk jernbane. Samferdselspolitisk talsmann Sverre Myrli har kalt konkurransen «jernbanevanvidd».

Fakta: Fakta om Sørlandsbanen 546 km lang. Går mellom Drammen og Stavanger. Har kun 14 km med dobbeltspor. Går over Kongsberg, Bø, gjennom Indre Agder til Kristiansand og videre på tvers av dalførene i Vest-Agder før den når Egersund og følger Jæren nordover til Stavanger. Åpnet stykke for stykke mellom 1920 og 1944. Følger i all hovedsak traseen fra da den ble bygget. Fikk elektrisk drift i 1949. Kan få et løft både med tanke på kortere reisetid og flere passasjerer om den kobles sammen med Vestfoldbanen ved Porsgrunn, via en ny strekning fra Brokelandsheia i Gjerstad. Dette vil også ha mye å si for godstrafikk på skinner.

Fakta: Fakta om Jærbanen Lokaltogbane til Stavanger. Er den del av Sørlandsbanen, Går mellom Stavanger, Sandnes og Egersund. Fikk et voldsomt løft med dobbeltspor mellom Sandnes og Stavanger som ble åpnet i 2009.

Fakta: Fakta om Arendalsbanen Fra Nelaug stasjon på Sørlandsbanen kan passasjer bytte til Arendalsbanen med kurs for Arendal by. Åpnet for trafikk i 1910 som smalsporet bane under navnet Treungenbanen. 36 km lang.

