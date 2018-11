Drapet skjedde om kvelden 7. august i fjor i en bil i Feiring i Eidsvoll kommune. Ifølge tiltalen tok mannen kvelertak på sin 23 år gamle kjæreste og stakk henne to ganger i halsen med kniv.

39-åringen har tilstått drapet.

– Vi har fått medhold i en del av argumentasjonen vår for straffereduksjon. Ti år er noe vi etter omstendighetene er glade for, opplyser mannens forsvarer Per Ove Marthinsen til RB.

Forsvareren opplyser til avisen at det er usannsynlig at saken blir anket.