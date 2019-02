Sushi-kongen Roger Joya dro inn 13,5 millioner i fjor: – Jeg kom til Norge med hull i skoene og uten en eneste krone

– Jeg prøver å få til noe. Og det går ganske bra. Plattformen min for å lykkes består i å tenke langsiktig, være tålmodig, ha god økonomistyring, struktur og ikke minst ha gode folk rundt seg som kan kan stole på. Hvis man krydrer dette med mye flaks og litt teft, så kommer man langt, sier Roger Joya litt beskjedent til Aftenbladet.

Vi sitter i restauranten hans i Sandnes. I et av de rommene hvor man sitter litt adskilt fra de andre gjestene. Før var han «bare» medeier i Sabi Sushi i Sandnes, men for noen måneder kjøpte han seg opp til å eie den ene og alene. Det samme gjorde han med Sabi Sushi på Kvadrat. I tillegg er han medeier sammen med fire andre partnere i de aller fleste av de 20 Sabi-restaurantene som finnes gjennom selskapet S.S.M Holding AS hvor Joyas personlige selskap Roger Sushi AS eier 20 prosent av aksjene.