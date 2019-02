Statens havarikommisjon var tirsdag formiddag på ulykkesstedet i jernbanetunnelen ved Filipstad i Oslo for en første befaring etter den fatale ulykken søndag.

Én gutt og to andre tenåringer ble kritisk skadet da de tre kom i kontakt med strøm inne i jernbanetunnelen ved Filipstad i Oslo.

Undersøker sikring av området

Hans Bjørnseth, havariinspektør i Statens havarikommisjon for transport, undersøkte stedet sammen med brannvesenet og Bane NOR.

– Vi tar bilder, gjør oss kjent og dokumenterer området. Vi fortear en forundersøkelse for å se om vi skal gjennomføre en full sikkerhetsundersøkelse, sier Bjørnseth.

Han bekrefter at noe av det de skal se på er hvordan området er sikret.

– Vi ser blant annet på hvordan det er med gjerner rundt området, merking og skilter.

Bjørnseth sier de foreløpig ikke har kartlagt hvor ungdommene kom seg inn på området fra.

Kunne noe forhindret ulykken

– Vi er på befaring i tunnelen for å undersøke om det er noe av sikkerhetsmessig karakter som ikke var på plass som kunne ha forhindret ulykken, sa avdelingsdirektør for jernbaneavdelingen i Statens havarikommisjon, Kurt Olsen til VG, under befaringen tirsdag.

Avdelingsdirektøren forteller avisen at de tar med informasjonen fra befaringen og setter den opp mot andre ulykker av lignende karakter. Informasjonen vil også bli vurdert opp mot regelverket og praksisen som Bane NOR har.