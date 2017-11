Dødsulykke sør for Trondheim - mann i 20-årene omkom

– Der er en mann i 20-årene omkom og de pårørende er nå varslet. Politiet og Statens vegvesen holder mandag morgen fortsatt på med undersøkelser på stedet, men vi regner med at sørgående felt på E6 vil bli åpnet om kort tid, forteller operasjonsleder Ole Petter Hollingen til Adresseavisen.no.

Omkjøring er ifølge Vegtrafikksentralen Fv 902.

Det oppstod lange køer i sørgående felt på E6 opp Okstadbakken etter ulykken.

Like før klokken 1.00 fikk biler som stod i kø på E6 snu og kjøre ned Okstadbakken i det sørgående feltet.

Flere rutebusser med en god del passasjerer sto også i denne køen.

To skadde

Politet meldte først at to personer var hardt skadet, men korrigerte senere dette til at en person er fraktet til sykehus med ukjent skadegrad.

Klokken 03.53 kom meldingen om at én person var omkommet.

- Den andre personen ble behandlet på stedet av helsepersonell og tatt med til legevakten. Denne personen skal kun ha blitt lettere skadet, opplyser Hollingen

Store skader

Situasjonen på ulykkesstedet var lenge uoversiktlig, ifølge politet.

- Vi vet fortsatt ikke hva som har skjedd, men vi har avhørt flere vitner. Hva de har forklart må vi komme tilbake til senere, sier oparasjonsleder Hollingen.

Adresseavisen var kort tid etter ulykken i kontakt med Per Ottar Solheim, som kom til stedet rett etter trafikkulykken.

Traff betongkanten

- Det ser ut til at en bil har krasjet i kanten av betongen. Det ligger glass og biter over en strekning på 40-50 meter, fortalte Solheim.

Sammen med andre biler som havnet i køen fikk han slippe forbi ulykkesstedet.

- De slapp oss forbi etter 15-20 minutter. Da var veien fortsatt ikke ryddet. Blant annet sto en bil i kjørebanen, ifølge Solheim.

Like etter ble sørgående felt igjen stengt i mange timer.

Satt fastklemt

Politiet meldte først om ulykken klokken 23.15. Da var nødetatene på vei til ulykkesstedet, på toppen av Okstadbakken Ifølge politiet var totalt to personbiler involvert i det politiet omtaler som et kraftig sammenstøt på toppen av Okstadbakken.