Det melder Bane Nor på sine nettsider.

13 togstrekninger er rammet av problemene.

Bane Nor opplyser at de jobber med å løse feilen, og anslår ved 16.30-tiden at feilen kan være rettet innen klokken 20.30 fredag kveld.

I 17.45-tiden meldte Bane Nor om en ny feil - denne gang på kjøreledningen på Hovedbanen mellom Kløfta og Jessheim.

Saken oppdateres.