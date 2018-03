Trøbbel i togtrafikken fredag kveld

Det melder Bane Nor på sine nettsider.

13 togstrekninger er rammet av problemene.

Bane Nor fikk løst problemene på Skøyen ved 23-tiden og natt til lørdag kjører trafikken som normalt.

I 17.45-tiden meldte Bane Nor om en annen feil – denne gang på kjøreledningen på Hovedbanen mellom Kløfta og Jessheim. Denne ble senere rettet.

Klokken 19.26 måtte Bane Nor nok en gang melde om et problem. Denne gang var det at Gjøvikbanen var stengt mellom Grefsen og Nittedal.

Stengningen skyldtes at et tog sperret linjen. Bane Nor meldte like etter klokken 21 at Gjøvikbanen var åpnet for normal trafikk.