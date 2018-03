Full blindpassasjer laget rabalder på Hurtigruten – måtte hentes av politi

– Vi er på plass i Florø og har fått trukket ham av båten, opplyser operasjonsleder Frode Kolltveit i Vest politidistrikt tidlig tirsdag morgen.

Den 38 år gamle mannen klarte å snike seg om bord på skipet før avgang fra Bergen kvelden i forveien. Men i motsetning til blindpassasjerer flest, gjorde han mye ut av seg.

– Han har blant annet hatt tilhold i baren, hvor han har hatt høyrøstet stemme og vært til sjenanse. De har ikke funnet ham under et pledd for å si det sånn, sier Kolltveit.

Mannen var såpass lite samarbeidsvillig at han ble satt i arrest om bord.

– Det ble bare tull og tøys med ham. Han ville heller ikke betale for seg, sier Kolltveit.

Rundt kl. 05.45 opplyser politiet at «skipet har forlatt Florø havn på sin ferd nordover» – uten den brysomme 38-åringen om bord. Mannen er i stedet satt i drukkenskapsarresten og kan vente seg et gebyr fra selskapet for å dekke reisen.

– Det er pr. nå ukjent hvor han eventuelt skulle reise til, opplyser politiet.