Det var opprinnelig berammet fengslingsmøte tirsdag klokka 9.30 i Indre Finnmark tingrett, men på grunn av den siktedes lave alder ble fengslingen gjennomført ved kontorforretning mandag kveld. Den siktede samtykket til fengslingen, opplyser politiadvokat Ylva Helen Kvikstad i Finnmark politidistrikt.

17-åringen er underlagt brev- og besøksforbud, samt medieforbud i fengslingsperioden.

Javier Auris/Aftenposten

Ukjent motiv

Det var lørdag kveld at 18 år gamle Håvard Pedersen fra Vadsø ble knivdrept mens han var på jobb inne på Coop Byggmix i Vadsø. Politiet fikk melding om hendelsen like før klokken 22, og Pedersen ble erklært død kort tid etter.

Motivet for drapet er fortsatt ukjent, og det er for tidlig å si om 18-åringen var et tilfeldig offer, ifølge politiet. 17-åringen ble avhørt av politiet i Finnmark først mandag.

– Hvem som har gjort det er vi rimelig sikre på. Det vi ønsker svar på er hva som var motivet. Håpet er at siktede kan bidra med å belyse dette i et avhør. Det er en av grunnene til at vi ønsker å få avhørt ham så tidlig som mulig, sa etterforskningsleder Steffen Andreassen i Finnmark politidistrikt til NTB før mandagens avhør.

Asylsøker

Den siktede 17-åringen kom til Norge som mindreårig asylsøker i 2015 og har midlertidig opphold. Det er ikke kjent om norske myndigheter har vedtatt å sende ham ut av landet. Politiet har opplyst at de tar hensyn til guttens psykiske tilstand og vil be om en judisiell observasjon av ham.

Politiet har blant annet sikret video fra overvåkingskameraer i butikklokalet. Drapsvåpenet, som beskrives som en «knivlignende gjenstand», er ikke funnet. Politiet har også ransaket 17-åringens bolig, og har opplyst til NRK at de gjorde beslag der.

Advokat Vidar Zahl Arntzen som forsvarer 17-åringen, skrev i en tekstmelding til NTB mandag kveld at 17-åringen ikke erkjenner straffskyld etter siktelsen.