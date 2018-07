Fire til sykehus etter møteulykke i Oslofjordtunnelen

– Det har vært en front mot front-kollisjon inne i tunnelen. Fire personer involvert – tre i den ene bilen og en i den andre, sier innsatsleder på stedet Espen Kristensen til Aftenposten.

Politiet meldte om ulykken på Twitter klokken 06.37.

Tunnelen ble raskt stengt for trafikk i begge retninger. Klokken 08.37 meldte Vegtrafikksentralen at tunnelen var åpnet for trafikk igjen.

Rv 23 #Oslofjordtunnelen i Akershus/Buskerud: Åpen for trafikk etter trafikkuhell. — Vegtrafikksentr. øst (@VTSost) July 18, 2018

Satt fastklemt

Alle personene som var involvert i ulykken er nå sendt til sykehus. Skadeomfanget er ikke kjent.

To personer er fløyet til Oslo universitetssykehus Ullevål med luftambulanse, mens en tredje er kjørt til samme sykehus med vanlig ambulanse. En fjerde er kjørt til Ahus med ambulanse, opplyser politiet.

En av personene i bilen med tre personer satt en stund fastklemt over bena, ifølge politiet.

Hans O. Torgersen

Biler strandet i tunnelen

Det er lange køer etter ulykken i Oslofjordtunnelen onsdag morgen. Også Vassumtunnelen var stengt for å begrense trafikken mot Oslofjordtunnelen, men den er også åpnet igjen, meldte Veitrafikksentralen klokken 08.45.

Flere biler var allerede inne i tunnelen da ulykken inntraff, og det tok tid å få disse ut igjen, opplyste politiet.

– Vi prøver å få ut dem som er strandet i tunnelen, men det tar litt tid, sier Tom Sandberg, operasjonsleder i Øst politidistrikt til Aftenposten.