I årevis har politikere og jernbanen lovet ny InterCity mellom Oslo og Hamar, Tønsberg, Fredrikstad og Hønefoss klar i 2024. Gjennom siste Nasjonal transportplan ble det tilsynelatende spikret.

Nå vil Bane Nor utsette alt, fordi de mener de politiske ambisjonene ikke er realistiske. Blant annet pekes det på at prosjektene vil bli dyrere enn først antatt, samtidig som Bane Nor har kommet bakpå med planleggingen.