Nettroll dømt for hatefull samehets

Dommen fra Salten tingrett skal være den første i sitt slag. Den vil bli anket til Hålogaland lagmannsrett.

– Vi hadde bestemt oss før saken skulle behandles i tingretten. Ble det tap så skulle vi anke, sier mannens forsvarer, Tor Haug.

Tiltalte nektet straffskyld, og mente ytringene var beskyttet av ytringsfriheten.

Bakgrunnen for saken var at Avisa Nordland 2. august i fjor publiserte en artikkel med overskriften: «-Her er ingen fluktmulighet: Man må hoppe i havet eller kjøre på reinen».

I kommentarfeltet skrev 50-åringen «prøver jeg bevist å treffe reinan, klarer som regel å treffe med døra...» og «Dem veit nok ka dem jør, sett dem rundt lavvoen med hasjpipa og funderer på kor dem skal jage ut dyran sinde for å tappe den norske stat for kronasje som e og du har jobbet hardt for, våre egne skattekroner?»

Avisa Nordland har over 30.000 følgere på Facebook, og mange fikk med seg de friske karakteristikkene.

Enstemmig tingrett

«Retten finner flere av tiltaltes utsagn svært nedlatende, nedverdigende og krenkende overfor samer generelt. Det må også karakteriseres som grovt krenkende og sjikanøst når han han beskylder samene for med vilje å jage reinsdyrene ut på veiene for å få tilkjent erstatning, og at samene selv ikke bidrar økonomisk til fellesskapet», skriver dommerfullmektig Andreas Akerlie Arntzen ved Salten tingrett i den enstemmige dommen.

Dommen var tråd med påstanden fra politifullmektig Gaute Bendos Rydmark.

– Vi er fornøyd med at retten har fulgt oss både når det gjelder lovanvendelse og forslag til straff, sier aktor Rydmark.

Sa saken var oppe for Salten tingrett 21. januar sa Rydmark at dette var en unik tiltale og at det ikke hadde vært oppe en lignende sak for en norsk domstol.

Han begrunnet dette med at hetsen ikke var rettet seg mot en person, men en hel folkegruppe.

20 anmeldelser, 19 henlagt

Det var Hans Petersen fra Saltdal som anmeldte ytringene. For han handler det også om å bevare den samiske identiteten.

I dag er han storfornøyd med at mannen i 50-årene er dømt, melder NRK.

– Dette er en seier for alle oss samer i landet. Dommen gir meg mer guts for å drive på videre med å saker som omhandler samehets. Det blir ikke slutt selv om det kommer en dom, men nå har vi skapt en presedens, sier han til NRK Nordland.