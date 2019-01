– Onsdag 16. januar mottok familien et budskap fra dem som hevder å ha Anne-Elisabeth Hagen, sa bistandsadvokat Svein Holden.

Budskapet kom via den samme digitale kommunikasjonsplattformen de antatte kidnapperne tidligere har brukt.

– Budskapet som vi mottok var ikke et livsbevis eller at bevis på at de har henne nå, la han til.

Trygge på samme avsender

Familiens bistandsadvokat bekrefter overfor Aftenposten at det har vært minst to henvendelser fra «den andre siden» via den digitale plattformen.

– Fra mitt og familiens ståsted føler vi oss trygge på at det er samme avsender som tidligere, sier han.

Holden begrunner dette med den digitale plattformen som er blitt tatt i bruk.

– Har kontakten over den digitale plattformen betinget at familien har vært nødt til å betale inn penger for å kommunisere?

– Jeg kan ikke si noe om arten eller detaljer rundt kommunikasjonen, svarer Holden.

Svarer på budskapet fra mulige kidnappere

68 år gamle Anne-Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden 31. oktober i fjor. Politiet antar at kvinnen er blitt bortført fra sitt hjem på Fjellhamar i Lørenskog kommune i Akershus. 68-åringen er gift med milliardæren Tom Hagen, og forsvinningen ble holdt hemmelig frem til 9. januar.

Holden påpekte viktigheten av at politiet og familien trenger et sikkert bevis på at Anne-Elisabeth Hagen er i live, før de går videre i prosessen med å få henne tilbake.

– Vi håper å få henne tilbake. Samtidig ønsker vi et tydelig tegn på at Anne-Elisabeth er i live og at familien fortsatt kan få henne tilbake til seg. Vi ønsker å komme i bedre og annerledes kontakt med dem som kan tenkes å ha Anne-Elisabeth, sa Holden.

– Hvordan tolker dere at det blir sendt en ny melding?

– Det viktigste er at vi kan konstatere at det er noen i den andre enden, svarte bistandsadvokaten.

Han påpekte at familien svarer på budskapet gjennom pressekonferansen torsdag.

Avsluttet på engelsk

Politiet bekreftet 9. januar at den digitale plattformen krever betaling i form av kryptovaluta for å kunne kommunisere.

Familiens bistandsadvokat avsluttet sitt innledende innlegg under pressekonferansen med å gjenta sitt budskap på engelsk.

– Vi ønsker å ta høyde for at det er personer som ikke snakker norsk som følger pressekonferansen, sa Holden.

Politiet: Familien ønsket å henvende seg til motparten

Christian Berge, politioverbetjent ved Øst politidistrikt, sier politiet støtter opp under ønsket fra familien om å gå ut med det nye budskapet.

– Ble familien rådet til å gå ut med disse opplysningene av politiet?

– Dette er en offentliggjøring av familiens bistandsadvokat, og vi støtter opp under den. Når familien på nytt ønsket å henvende seg til motparten, så er dette riktig, svarer Berge.

– Er dere like sikre som familien og bistandsadvokaten på at det er samme avsender som tidligere?

– Dette budskapet er sendt via den samme digitale plattformen. Vi ønsker å få et vink, et livstegn og har et ønske om at motparten henvender seg gjennom en annen og mer egnet plattform, svarer politioverbetjenten.

Han ønsker ikke å kommentere hva politiet mener er en mer passende kommunikasjonsplattform. Han ønsker heller ikke å kommentere hvorfor det tok åtte dager fra budskapet til offentligheten ble gjort kjent med at det igjen har vært kontakt.

– Dere har tidligere bekreftet at kommunikasjonsplattformen krever betaling for å kommunisere. Er det blitt gjort betalinger?

– Jeg har ingen ytterligere kommentarer til kommunikasjonsplattformen. Det er på grunn av den pågående etterforskningen, svarer Berge.

Familien ønsker livstegn

– For familien er det én ting som er overordnet alt annet. De ønsker å få Anne-Elisabeth hjem i så god behold som mulig, sa advokat Svein Holden da han ble intervjuet i TV 2-programmet «Åsted Norge» 14. januar.

Bistandsadvokaten har tidligere uttalt at familien er innstilt på å «innlede en prosess for å få henne trygt hjem».

– Derfor ønsker familien å komme i bedre og annerledes kontakt enn det som har vært situasjonen frem til nå. Hvis de får bekreftet at hun er i god behold, er familien beredt på å finne en løsning for å få henne hjem, sa Holden til TV2-programmet.

Ønsker ikke å bekrefte eller avkrefte kommunikasjon

Siste sikre livstegn fra Anne-Elisabeth Hagen var klokken 9.14 onsdag 31. oktober, da det var en telefonsamtale mellom Hagen og et familiemedlem. 85 dager senere ønsker politiet fortsatt ikke å bekrefte eller avkrefte om det har vært kontakt med de antatte kidnapperne.

– Det er en utfordrende kommunikasjonsform de har valgt. Jeg har ingen kommentarer til om det har vært kontakt, sier Berge.

Politiet har bekreftet at det har kommet både trusler og krav om løsepenger i form av kryptovaluta.

Summen tilsvarer 9 millioner euro, eller 88 millioner kroner, og skal være krevd utbetalt i kryptovalutaen monero.

Søker i vann ved boligen

Onsdag startet dykkere fra Oslo brann- og redningsetat å søke i vannet ved Hagen-familiens bolig på Fjellhamar i Lørenskog kommune. Politiet opplyste før søket startet at det ikke er Anne-Elisabeth Hagen de søker etter.

– Vi søker ikke etter Anne-Elisabeth Hagen i Langvannet, men etter relevante spor som kan knyttes til saken, sa politioverbetjent Christian Berge ved Øst politidistrikt i en pressemelding onsdag.

Søket i vannet fortsatte torsdag. Det er også mulig at de vil fortsette å søke i vannet fredag.