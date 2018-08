Plutselig står kongen på perrongen

Kåre M. Hansen, som tok bildet av kongen på perrongen, bor i Vestby i Akershus. Han var på vei hjem fra jobb, litt stresset fordi han skulle holde selskap for å feire konas 60-årsdag.

I den dårlige belysningen på stasjonen var han først litt i tvil om det virkelig var Kongen. Men da han så to livvakter med propp i øret, ble han sikker. Hansen er tidligere Aftenposten-journalist og vant til å ha øynene med seg.

– Da jeg sto foran kongen fikk jeg fryktelig lyst til å spørre om han kunne sende en hilsen til min kone, som heter Sonja, på 60-årsdagen. Men jeg skjønte jo at han var ute i privat sammenheng og ville ikke plage ham, sier Hansen.

– Det ble imidlertid et poeng i talen jeg holdt senere på kvelden.

Han hadde tid til å hente frem mobiltelefonen fra ryggsekken og tok noen få bilder.

Smilende og avslappet

– Jeg synes det var en så unik situasjon at jeg hadde lyst til å dokumentere det. Kongen var smilende og avslappet, og småpratet med folk. Jeg tror ikke det var så mange rundt som faktisk så at det var ham, sier Hansen.

Kåre M. Hansen

– Jeg er glad og stolt over å bo i et land som er så trygt at kong Harald, som sin far, kan ta toget. Og jeg er imponert over at han heller velger tog enn bil med privatsjåfør, påpeker Hansen.

- Kong Harald må være verdens fremste folkekonge.

Slottet: - Ikke uvanlig

– Det er ikke uvanlig at kongen tar tog. Det gjelder hele kongefamilien, sier assisterende kommunikasjonssjef på Slottet, Sven Gj. Gjeruldsen.

– Det reserveres et område for dem om bord på toget, opplyser han.

Jan A. Martinsen, Aftenposten

Til Maihaugen mandag, gullbryllup onsdag

Slottet kommenterer aldri kongefamiliens private program, så hvor kong Harald var på vei denne fredagen, vites ikke.

Mandag skal kong Harald, dronning Sonja, kronprinsparet og prinsesse Märtha delta ved åpningen av dronningens barndomshjem, som er flyttet til Maihaugen på Lillehammer. Arrangementet er privat, og inviterte gjester deltar.

Onsdag feirer kongeparet gullbryllup med festgudstjeneste i Oslo domkirke. I forkant vil paret kjøre nedover Karl Johan i samme bil og på samme rute som under bryllupet for 50 år siden.