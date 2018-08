«Mirakelmedisin» ble markedsført med røverforskning

Den tyske kvinnen hadde kreft i fjerde stadium. Legene levnet henne ikke noe håp. Da fant hun det som så ut som vitenskapelige studier om et medikament. Tilsynelatende den rene vidunderkuren.

Kvinnen tidlig i 40-årene var som en kreftekspert å regne, forteller hennes nærmeste venninne til Aftenpostens samarbeidspartner i «Fake Science»-prosjektet, Norddeutscher Rundfunk (NDR). Kreftpasienten hadde lest alle studier hun kom over.

I en e-post til venninnen noen måneder før sin død, skrev hun:

– Jeg har også håp. Google GCMAF når du har tid. Det vil kurere meg én gang for alle.

Produsenten av GCMAF, Immuno Biotech, markedsfører stoffet aggressivt som et vitenskapelig testet legemiddel. Da NDR viser de angivelig vitenskapelige studiene til den erfarne krefteksperten Jetta Hübner, bruker hun ikke lang tid på å fastslå:

– De er så mangelfulle at de egentlig ikke skulle ha vært publisert i et vitenskapelig tidsskrift i det hele tatt.

Stilles for retten i London

NDRs journalister fant ut at mange av studiene var publisert i såkalte røvertidsskrifter, tidsskrifter som publiserer hva som helst mot betaling og uten fagfellevurdering.

Pasienten orket ikke en femte runde med cellegift og satset i stedet på høye doser GCMAF. Hun døde i juli 2016.

Produsenten av GCMAF, Immuno Biotech, anbefaler pasienter med kreft i fjerde stadium å ta 1 ml av middelet fem ganger i uken. En dose på 2,2 ml koster 600 euro.

First Immune

Immuno Biotech hevder i reklamen at middelet skal kurere kreft, autisme, ADHD, herpes, Alzheimer, MS og en lang rekke andre alvorlige sykdommer – helt uten bivirkninger. Administrerende direktør, David Noakes, stilles i november for retten i London. Han er tiltalt for å promotere middelet, samt for hvitvasking av store pengebeløp.

Aftenposten har ikke funnet noen som reklamerer for salg av GCMAF i Norge nå.

Fakta: «Fake Science»-prosjektet Aftenposten har deltatt i det internasjonale «Fake Science»-prosjektet, som er organisert av International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). De tyske kringkastingsselskapene NDR og WDR, samt avisen Süddeutsche Zeitung, har ledet prosjektet. Vi bruker samlebegrepet «røverforskning», definert som tidsskrifter og konferanser som påstår at de publiserer fagfellevurderte forskningsartikler, men som i realiteten utgir alle som betaler, uten noen kvalitetskontroll.

De fem forlagene som prosjektet har studert, er: WASET, OMICS, Science Publications (SciPub), Sciencedomain og IOSR Journals.

Partnerne i prosjektet har sendt inn og fått antatt flere artikler hos alle disse utgiverne.

Tom A. Kolstad

Aftenposten har bedt Steinar Madsen ved Statens legemiddelverk se på den påståtte forskningen som Immuno Biotech mener gir belegg for at GCMAF er den reneste mirakelmedisin.

– Jeg tror vi trygt kan konkludere med at det ikke finnes noen forskning som viser at GCMAF virkelig har slike fantastiske effekter. At det kan være små effekter, kan ikke utelukkes – men dette er på ingen måte noen kur for alle de sykdommene det angis, fastslår Madsen i en e-post.

Les hvordan Aftenpostens journalister slapp inn på konferanse med tulleforskning.

Vidunderlige slankehistorier

En annen gruppe som lengter etter gode forskningsnyheter, er mennesker med alvorlig overvekt. Jøran Hjelmesæth, leder for Senter for sykelig overvekt og professor ved Universitetet i Oslo, har sett utallige eksempler på tilsynelatende fantastiske kurer, dokumentert med «forskning viser at ...».

Ingar Storfjell

Som regel har «forskningen» vært presentert i useriøse røvertidsskrifter.

– Problemet er at de blir sitert som seriøse, og det bruker markedsførerne for det det er verdt. Da har de dokumentasjonen de trenger. Pressen kan lett sitere, og leserne blir lurt.

Hjelmesæths råd til folk på jakt etter en vidunderkur er enkelt: Virker det for godt til å være sant, er det gjerne det.

Avviser klimaendringer – med kvasivitenskap

Heller ikke klimaforskning er enkel å henge med på for folk flest.

Klima- og energitenketanken EIKE (Europäisches Institut für Klima und Energie) er en tysk tenketank som hevder at menneskeskapte klimaendringer ikke er vitenskapelig bevist. Visepresident Michael Limburg er også medlem av og tett assosiert med det høyrepopulistiske partiet Alternativ für Deutschland (AfD). Han stiller ofte opp som klimaekspert for partiet i tyske politiske forsamlinger.

NDR/ARD

NDR har sett på publikasjonene til EIKE. Minst syv er publisert i kjente røvertidsskrifter som ikke har fagfellevurdering av artiklene, men som hevder å ha det.

Konfrontert med dette, sier Michael Limburg til NDR:

– Einsteins relativitetsteori ble heller ikke fagfellevurdert av noen. Hva vil dere jeg skal si? Du prøver å devaluere studiene uten å se på innholdet.

Har ikke svart på henvendelser

NDRs gravejournalister Svea Eckert og Peter Hornung kom også over andre bransjer som benyttet seg av røvertidsskriftenes mulighet for publisering uten kvalitetskontroll. Blant annet en artikkel fra forskere tilknyttet tobakksgiganten Philip Morris, som presenterte en sigarett som ikke var helseskadelig.

Immuno Biotech og adm.dir. David Noakes er bedt om kommentarer av NDR, men har ikke svart. Philip Morris International har heller ikke svart på henvendelser fra NDR.