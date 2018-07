Fire skadet i trafikkulykke i Oppland

Politiet i Innlandet melder på Twitter at to biler er involvert i ulykken og at det skal dreie seg om påkjørsel bakfra.

Ulykken skjedde ved avkjøringen til Brimi Fjellstue ved Kaldbakken i Vågå kommune. Det er meldt om store materielle skader og alle nødetater er på stedet.

Ifølge politiet er fire personer skadet, men skadeomfanget er ikke kjent. Luftambulansen er varslet og på vei til stedet.

Politiet fikk beskjed om ulykken klokken 19.50 torsdag kveld.

Ifølge Vegtrafikksentralen Øst er det manuell dirigering forbi ulykkesstedet. Veien vil bli stengt i forbindelse med at luftambulansen ankommer.