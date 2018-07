Brannsentralene i områdene fra Sarpsborg til Vest-Agder anslår at de har hatt 60 skogbrann-hendelser i løpet av lørdag, ifølge VG.

I Telemark meldte brannvesenet i ettermiddag at de jobbet med å bekjempe 19 skogbranner i fylket. Totalt har det i løpet av dagen vært 30 skogbranner i området, opplyser brannsjef i Skien, Guttorm Liebe, til avisen.

– Lynnedslag som går ned i bakken skaper ulme- og glødebranner en halv til en meter ned i bakken. Så kommer de opp lenge etterpå. Vi skal sende ut småfly søndag for å finne og fange de brannene som ikke har kommet opp ennå, sier Liebe.

Tre skogbrannfly var lørdag kveld i luften for å sjekke alle meldingene som kom inn.

110-sentralen i Øst opplyser til VG at de totalt har hatt 14 store og små hendelser med brann i gress, skog og innmark. Sentralen dekker områdene Follo, Østfold og på Romerike.

I Rogaland rykket brannvesenet ut til meldinger om en gressbrann etter et lynnedslag i Søylevågen i Sandnes, melder 110-sentralen på Twitter.

Oversvømmelse

I Agder kom det på kort tid inn meldinger om åtte-ti branner som følge av lynnedslag.

– Litt kuriøst var det at vi også fikk melding om oversvømmelse i et strømskap. I mandalsregionen hadde noen målt at det kom tolv millimeter nedbør bare på en regnbyge. De dråpene som kommer er store, sier vaktleder Harald Robersvik ved 110-sentralen i Agder.

Sivilforsvaret har stilt med over 30 mannskaper under arbeidet med en skogbrann i Vindlandsheia. Lørdag var vinden et stort problem, og førte til at skogbrannen stadig vekk blusset opp igjen på steder der den tidligere hadde vært slukket.

Et brannhelikopter dynket lørdag sentrale deler av brannområdet med vann, før det fløy tilbake til Kjevik. Det står imidlertid parat og vil lette igjen og sette kurs for Vindlandsheia så fort det er behov for ekstra bistand fra luften.

Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Mange skogbranner

Lørdag brant det også i Undredal i Aurlandsfjorden i Sogn og Fjordane, og ved Lunde i Sirdal blusset en skogbrann opp igjen. Også brannvesenet i Flesberg kommune rykket ut til to skogbranner lørdag kveld.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har økt skogbrannberedskapen ytterligere i helgen, og fire skogbrannhelikoptre er plusset på de tolv som allerede er i beredskap.