NORSAR mener Oslofjordtunnelen er utsatt for jordskjelv

– Statens vegvesen har gjort de vanlige undersøkelsene når man bygger tunnel. Det mener vi ikke er nok når det ligger i et jordskjelvutsatt område sånn som dette. Da er man nødt til å gjøre seismologisk undersøkelse og gjøre en jordskjelvevaluering, sier administrerende direktør Anne Strømme Lycke i NORSAR til NRK.

Hun viser til at åpningen av tunnelen går gjennom en stor forkastningssone, som er et område der ulike bergarter møtes.

– Det er en ekstra fare, for det er jo typisk i sånne forkastningssoner at et jordskjelv vil kunne komme, sier Lycke. Hun mener derfor at området rundt Oslofjorden er særlig utsatt.

Avdelingsdirektør Nils Karbø i Statens vegvesen avviser at det ikke er blitt gjort gode nok undersøkelser.

– Vi har gjort geologiske undersøkelser for denne tunnelen, for å få bygget i solid fjell, og vi har gjort spesielle tiltak i en støpesone i tunnelen for å ivareta eventuelle jordskjelv.