Politihelikopter og flere patruljer i drammensområdet i Buskerud følger sent mandag kveld bilen til en mann i slutten 30-årene etter at han tidligere på kvelden truet familien sin i Horten. Politiet bekrefter at de har en pågående aksjon.

– Vi prøver å få kontroll på ham og har mye ressurser i området. Vi har snakket mye med ham på telefon, men han vil ikke samarbeide med oss ennå, sier operasjonsleder André Kråkenes i Sørøst politidistrikt til NTB.

Han sier politiet forsøker å unngå en situasjon hvor det kan oppstå en biljakt som kan medføre fare.