Det var i en debatt om digitale trusler i Arendal onsdag at Bjørnland kastet seg inn i debatten om arbeidet med fysisk objektsikring, som er svært aktuell for Stortinget senere denne måneden.

– Jeg synes det blir litt snevert at man snakker om bygninger og hvor tykke veggene til et datasenter er, når man egentlig bare kan gå gjennom cyberdomenet, så har man åpnet opp, sa Bjørnland.

Hun påpekte også at debatten om objektssikring var viktig.

Bjørnland utdypet til Aftenposten etter debatten hvorfot hun nå gikk inn i den politisk betente debatten om objektsikring:

– Jeg registrerer at debatten nå går veldig på objektsikkerhet, og at opposisjon og posisjon nå skal møtes i denne debatten. Som sjef for PST synes jeg det er greit å stille spørsmålene: Hva med sikkerheten i cyberdomenet? Bruker vi nasjonen Norges ressurser riktig? For objektsikring er veldig kostbart. Burde noen av disse ressursene vært vridd over til cyberdomenet?

– Aggressive trusselaktører

PST-sjefen mener at Norges nasjonale evne til å håndtere hendelser i cyberspace er fragmentert og uten en helhetlig situasjons- og konsekvensforståelse.

– Vi er fortsatt sårbare og står overfor svært kompetente og aggressive trusselaktører, og vi må regne med at nye alvorlige hendelser vil inntreffe. Mulighetene er uante, og det samme er dessverre sikkerhetsutfordringene, sa Bjørnland i debatten, der hun deltok sammen med Klas Friberg, sjef for Säkerhetspolisen (Säpo) i Sverige og Antti-Juha Pelttari, sjef for Suojelupoliisi (SUPO – Sikkerhetspolitiet) i Finland.

Fakta: Fakta om norsk terrorsikring * 13. august 2012 leverte 22. juli-kommisjonen sin endelige rapport. Kommisjonen avslørte blant annet manglende gjennomføring og etterlevelse av planverket på sikkerhets- og beredskapsområdet under terrorangrepet 22. juli 2011. * 20. mars 2013 la den rødgrønne regjeringen frem en ny beredskapsplan. * 21. mai 2015 la Riksrevisjonen frem sin første rapport om Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Rapporten inneholdt noe av den mest alvorlige kritikken Riksrevisjonen noen gang har levert mot et departement, ifølge riksrevisor Per-Kristian Foss. * 18. oktober 2016 kom en ny rapport om politiets og Forsvarets objektsikring i forbindelse med Riksrevisjonens årlige regnskapsrevisjon. Det dårlige samarbeidet mellom de to etatene karakteriseres som «svært alvorlig». * 2. mai 2017 leverte Riksrevisjonen en ny rapport til Stortinget om arbeidet med objektsikring. Flere kritikkverdige forhold ble avdekket. Deler av rapporten ble hemmeligstemplet. * 19. juni 2017 holdt Stortinget et lukket møte om rapporten, der regjeringen fikk hard medfart av opposisjonen. * Tirsdag 5. juni 2018 kom Riksrevisjonen med en ny rapport om objektsikring og fremgangen siden 2015. Riksrevisjonen konkluderer igjen med at terrorsikringen er sterkt mangelfull og at situasjonen er «svært alvorlig». * 12. juni 2018 ble det kjent at kontroll- og konstitusjonskomiteen vil innkalle statsministeren, justisministeren og forsvarsministeren til høring, trolig i slutten av august. (Kilder: NTB og Riksrevisjonen)

Trakk igjen frem Kina og Russland

PST-sjefen trakk igjen frem Kina og Russland som de to landene som driver den mest omfattende og potensielt mest skadelige etterretningsaktiviteten mot Norge.

– Målsetningen kan være fordekt, ulovlig informasjonsinnhenting eller kartlegging av kritisk infrastruktur og forberedelser til sabotasje, sa Bjørnland.

Påvirkningskampanjer ved hjelp av sosiale medier, manipulasjon av informasjon og målrettede lekkasjer ble også trukket frem som metoder.

– Hensikten kan være å påvirke norske beslutninger i konkrete saker, ramme enkeltpersoner eller å skape splid og polarisering, sa Bjørnland.

– Uante dimensjoner

Ifølge Bjørnland er også en av de store farene Norge står overfor, en utvikling der tilliten til myndigheter, til informasjonen generelt og til demokratiet kan bli utfordret.

– Hvis ondsinnede aktører klarer å svekke legitimiteten og tilliten til demokratiske valg og politiske beslutningsprosesser, så vil vi stå overfor samfunnsutfordringer av uante dimensjoner, sa Bjørnland.

Hun påpekte at konspirasjonsteorier kan bli mer enn teorier, det kan bli grunnlag for hvordan personer og grupper oppfatter samfunnet og hvordan de velger å handle.