Ti pågrepet i aksjon mot renholdsfirma i Oslo

Politiet skal ha fulgt virksomheten til renholdsfirmaet i Oslo over en periode. I går gikk politiet til aksjon. Etter mistanke om «omfattende» bruk av ulovlig arbeidskraft, skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding.

Ekteparet i 40-årene er siktet for omfattende bruk av ulovlig arbeidskraft. Mannen har vært oppført som leder av firmaet. Politiet mener kvinnen har vært medvirkende.

Mongolske statsborgere

– Den siktede mannen og kvinnen er norske statsborgere. Kvinnen er norsk statsborger, men med mongolsk opprinnelse, sier politiadvokat Marianne Aune ved Felles enhet for utlending og forvaltning i Oslo politidistrikt til Aftenposten.

– De påbegynte avhør i går og sitter i avhør utover dagen i dag.

De åtte andre, som kommer fra Mongolia, som ble pågrepet er siktet for brudd på Utlendingsloven. Politiet tror også de som har jobbet ulovlig har tatt jobber utenom firmaet. Fire personer blir fremstilt for fengsling.

– Det er ting som indikerer at de muligens har jobbet ulovlig på egen hånd. Så får etterforskningen vise hvor omfattende det ulovlige arbeidet er, sier Aune.

– Fire av de åtte blir fremstilt for fengsling i dag. Vi vurderer fortløpende de andre sakene, men det er mulig med flere fengslinger allerede i morgen, sier Aune.

– Fremstått profesjonelt

Aune sier til Aftenposten at firmaet ble formelt opprettet i 2014. Firmaet har profilert seg i Oslo og Stor-Oslo, opplyser politiet.

– Virksomheten til firmaet, som har vært drevet av ekteparet har pågått over lengre tid, og det kan være hundrevis av aktører som har benyttet seg av selskapet, forteller Aune.

– Firmaet har fremstått profesjonelt, og mange av dem som har brukt selskapet har nok ikke skjønt at de har vært med på å bruke ulovlig arbeidskraft.

Etterforskningen av selskapet er en del av Oslo-politiets arbeidet mot arbeidslivskriminalitet og er en del av arbeidet til det såkalte A-krimsenteret.

Advokat: – Grenser mot menneskehandel

– Denne saken bærer et visst preg av utnyttelse, sa advokat Ola Lunde i fengslingsmøtet, han forsvarer to av renholderne, skriver VG.

Avisen skriver at en mongolsk kvinne i 30 årene var tydelig preget under fengslingsmøtet. Hun innrømmet å ha oppholdt seg og jobbet ulovlig i Norge. Hun er også mistenkt for å ha sendt penger ulovlig ut av landet.

– Dette er alvorlige, stygge saker. De grenser mot menneskehandel. De har vært her i flere år, gått på slavelignende kontrakter og tjener 60–70 krone i timen for å vaske, sier Lunde til VG.