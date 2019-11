Drept kvinne på Jeløya ble funnet i bilen

Det opplyser den siktedes forsvarer Sille Heidar til TV 2.

– Han har samtykket til fire uker varetekt, sier Heidar til NTB torsdag morgen

30-åringen vil bli begjært varetektsfengslet og fremstilt for fengsling torsdag eller fredag.

Onsdag kveld satt han i avhør med politiet. I avhør har han erkjent de faktiske forhold, men han har ikke formelt tatt stilling til skyldspørsmålet, sa jourhavende jurist John Skarpeid i Øst politidistrikt til NTB onsdag kveld.

– Han har erkjent de faktiske forholdene, men har ikke tatt stilling til straffskyld, bekrefter forsvareren torsdag morgen.

Funnet i bilen

Ifølge Dagbladet ble den avdøde kvinnen funnet i bilen sin.

– Jeg kan gå ut med at kvinnen ble funnet i en bil på utsiden av sin bolig. Det var hennes egen bil hun ble funnet i, og hun lå gjemt i den forstand at hun var tildekket, sier Skarpeid til Dagbladet torsdag morgen.

Politiet har ikke gått ut med når kvinnen døde, men hun var ikke på jobb mandag eller tirsdag.

Oppholdt seg på stedet

Ifølge TV 2 vil det trolig bli gjennomført nye avhørt av den siktede torsdag.

I 14-tiden onsdag ettermiddag dro politiet til en adresse på Jeløya etter å ha mottatt melding fra en av kvinnenes arbeidskolleger. Kollegaen var bekymret siden kvinnen ikke hadde møtt på jobb de to siste dagene.

Kvinnen ble funnet død av politiet. En 30 år gammel mann som oppholdt seg på stedet, ble pågrepet av politiet og er nå siktet for drap.

Ikke i slekt

– Vi vil foreløpig ikke si noe om hva slags relasjon de to har hatt til hverandre, sa Skarpeid til NTB.

Til Dagbladet sa Skarpeid at de to ikke er i slekt, men at de ikke var ukjente for hverandre.

Politiet vil foreløpig ikke bekrefte om den døde kvinnen ble funnet inne eller utenfor adressen på Jeløya, eller si om det er gjort funn av noe drapsvåpen.

Politiets arbeid foregår utenfor hvor det blant annet er blitt satt opp et telt for å dekke til en bil på parkeringsplassen utenfor, skriver TV 2.