Åtte entreprenører har meldt seg på i konkurransen om de første byggearbeidene på E18 vest for Oslo. Veivesenet vil i gang i januar.

Det er i dette området at arbeidene med ny E18 vestover skal begynne rett over nyttår. Her går lokaltogstrekningen Sandvika-Lysaker tett på dagens motorvei. Hans O. Torgersen

10. aug. 2020 18:01 Sist oppdatert nå nettopp

Stortinget har sagt endelig ja til å bygge ny E18 vest for Oslo. Det skjedde rett før sommeren. Men fortsatt må enten Viken fylkeskommune, Bærum kommune eller kanskje en privat aktør stille en lånegaranti for den første strekningen mellom Lysaker og Strand.

Statens vegvesen er imidlertid i full gang med prosessen og opplyste før helgen at åtte entreprenører er med i konkurransen om forberedende byggearbeider.

Kontrakten for disse arbeidene, som handler om riving av hus, etablering av anleggsområde og sikring av grunn, skal skrives i november.

– Vi håper at dette går i orden, sier byggeleder Katinka Stenstad i Veivesenet.

– Når stikkes i så fall spaden i jorden?

– Tidlig i januar 2021, sier Stenstad.

Tidlig våren 2020 gjorde Statens vegvesen forberedelser for bygging av ny E18 vest for Oslo. Da var det ennå usikkert om veien kom til å bli en realitet. Kjell Wold, Statens vegvesen

Bidrar til buss for tog også vestover i 2021

At det ikke skal bygges en egen bussvei ved siden av motorveien på den siden som vender mot jernbanen, gjør det litt enklere for Veivesenet. Likevel må det bygges en støttemur og en sikringsskjerm over 230 meter ved Høvik.

Dette vil kreve full stans i togtrafikken på Høvik stasjon, noe som vil ramme lokaltogtrafikken som går i dagen mellom Lysaker og Sandvika. Tunnelen fra Lysaker mot Sandvika vil være åpen for trafikk. Men Bane Nor har uansett planlagt omfattende arbeider på Skøyen stasjon og mot Lysaker sommeren 2021.

Med arbeider også på Østfoldbanen i 2021 blir det buss for tog både vestover og sørøstover også neste sommer.

Første slag om lånegaranti i september

Første fylkestingsmøte i Viken i høst er 14. september. Her vil Anette M. Solli (H) presentere et representantforslag om å si ja til lånegaranti til E18 på rundt 15 milliarder kroner. Akershus fylke bekreftet en slik garanti høsten 2018, men våren 2020 trakk det nye fylkestinget for Viken garantien.

Aps leder i fylkestinget, Tone Brenna, sier at avgjørelse om garanti vil bli tatt i løpet av høsten, og at hun vet mer om dette til uken.

Fakta E18 vestkorridoren Ap på Stortinget har fått gjennomslag for en del endringer i prosjektet og støtter derfor nå utbygging. Sammen med Høyre, KrF og Venstre har de flertall. Samferdselsprosjektet omfatter i overkant av 4 km vei fra Oslo-grensen og inn i Bærum. Lange strekninger skal i tunnel og under lokk, med en ny lokal vei i overflaten i tillegg. Aps endringsforslag bygger på en skisse fra samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF). De viktigste forslagene er at det bygges ny kollektivterminal på Lysaker, samt at ett av tre kjørefelt i hver retning forbeholdes kollektivtransport (og kanskje tungtransport). Utbyggingen, medregnet renteutgifter på lån, er anslått å koste inntil 23 mrd. Rundt tre fjerdedeler av dette skal finansieres gjennom en ny bomring lokalt. Vis mer

