Askøy-dødsfallene: Politiet mistenker drap og selvdrap

Funn på stedet er hovedgrunnen til politiets hypotese.

19. juli 2020 11:58 Sist oppdatert nå nettopp

Tre politipatruljer rykket lørdag kveld ut til Stongafjellet i Askøy, hvor de fant to døde personer i en leilighet.

Saken etterforskes som drap, opplyser påtaleansvarlig Elisabeth Bru på politiets pressekonferanse søndag formiddag.

– Hovedhypotesen er at det er drap og selvdrap, sier Bru.

Det er funnene på stedet som er hovedgrunnen til at dette er politiets hypotese.

– Per nå har vi ingen mistenke i saken som vi jakter på, sier Bru.

Elisabeth Bru er politiets påtaleansvarlige i saken. Paul S. Amundsen

Trolig mor og sønn

De avdøde er ikke formelt obdusert, men basert på vitneopplysninger mener politiet at de to er mor og sønn, som bodde på adressen.

– Kvinnen var 54 år og mannen var 28 år. Vi går ikke ut med navnet på de avdøde nå, sier Bru.

De avdøde er transportert til Gades Institutt for obduksjon, og vil obduseres på mandag.

Familiemedlem og nabo varslet

Bru opplyser at politiet fikk melding lørdag kveld kl. 18.43 fra AFK.

De hadde blitt varslet av et familiemedlem og en nabo, som var bekymret fordi de ikke hadde hørt noe fra kvinnen og mannen på flere dager.

Første patrulje var på stedet minutter etterpå, og tok seg inn gjennom en altandør som var åpen. De kunne bekrefte at det var en kvinne og en mann i leiligheten, og at begge var døde.

Siste sikre observasjon av den avdøde kvinnen var på onsdag.

– Vi er sikker på at de har ligget i over et døgn før de ble funnet, sier Bru.

Det er ingen tegn til innbrudd.

Lørdag kveld undersøkte krimteknikere åstedet og området rundt leiligheten hvor de to ble funnet. Paul S. Amundsen

Fortsetter avhør

Siden lørdag kveld har politiet avhørt vitner og gjort undersøkelser på stedet.

– Vi har avhørt en del vitner, blant annet naboer. Per nå er ingen mistenkt som gjerningspersoner, sa innsatsleder Casper Kaland lørdag kveld.

Nå sier Bru at de vil fortsette med vitneavhør, og at det også vil være aktuelt å kalle inn noen av dem som var på stedet til ytterligere avhør søndag.

Innsatsleder Casper Kaland er på stedet. Paul S. Amundsen (arkiv)

Kartlegger bevegelser

Politiet arbeider også med å kartlegge de siste bevegelsene til de avdøde og avhøre vitner som kan ha vært i kontakt med dem. De undersøker også om det er elektroniske spor som må sikres.

De kriminaltekniske undersøkelsene fortsetter på mandag, opplyser Bry.

