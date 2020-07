Kvinne og barn kjørt til sykehus etter trafikkulykke i Agder

En kvinne og et barn på tre år er kjørt til sykehus med ambulanse etter at et kjøretøy kjørte av veien på riksvei 9 i Agder. Skadeomfanget er ukjent.

NTB

Nå nettopp

Ulykken skjedde ved Grendi langs Byglandsfjorden i Bygland kommune. Politiet i Agder meldte om ulykken klokka 7.35 tirsdag morgen.

Begge de skadde var våkne, ifølge politiet. Det er ingenting som tyder på at andre kjøretøy var innblandet.

Et ambulansehelikopter forsøkte å komme seg til stedet, men måtte snu på grunn av været.

