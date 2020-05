Forsvarer sår tvil om Manshaus’ tilregnelighet: - Det skal ikke så veldig stor tvil til for å frifinne

Onsdag formiddag la aktor, statsadvokat Johan Øverberg, ned påstand om 21 års forvaring for Philip Manshaus i den pågående rettssaken i Asker og Bærum tingrett.

Fakta: Terrorrettssaken Lørdag 10. august tok Philip Manshaus seg inn i Al-Noor Islamic Centre i Bærum. I den forbindelse ble det løsnet flere skudd. Han ble stanset av Mohammed Rafiq (65) og Mohammed Iqbal (75). Manshaus ble pågrepet av politiet i moskeen. Da politiet senere samme kveld undersøkte Manshaus’ bolig, fant de hans 17 år gamle adoptivsøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen død. Manshaus er tiltalt for begge forholdene. Rettssaken startet i Asker og Bærum tingrett torsdag 7. mai. Siste dag i retten blir 20. mai, noe som betyr at rettssaken har tatt mindre tid enn tidligere antatt. Det er tatt forbehold i tiltalen om å nedlegge påstand om forvaring.

Etter lunsjpausen var det Manshaus’ forsvarer Unni Fries som tok ordet.

– Jeg er uenig med aktor om at dette er å regne som en fullbyrdet terrorhandling, sa Fries innledningsvis og mente at det er snakk om terrorforsøk.

Fries gjentok også det Manshaus har sagt tidligere om at han har handlet for å «redde» sitt folk. Deretter brukte hun lang tid på spørsmålet om hans tilregnelighet på gjerningstidspunktet.

Lise Åserud, NTB scanpix

– Hvis denne retten velger at det er mest sannsynlig at Philip Manshaus er tilregnelig, men dere er ikke sikre. Da kan dere nok hende at dere må frifinne Philip Manshaus. For dere må være mye mer enn mest sannsynlig at han er tilregnelig for å kunne domfelle noen. Det skal ikke så veldig stor tvil til for å frifinne noen, sa Fries.

– Philip Manshaus har anført at han ikke kan straffes fordi det foreligger en nødvergesituasjon, la hun til.

Fries minnet retten om at alternativet da er tvungen psykisk behandling.

Mnshaus: Jeg er ikke syk i det hele tatt

Forsvarer Fries mener også at det ligger en tvil i saken når det gjelder konklusjonen fra tre sakkyndige som har sagt at Manshaus var tilregnelig på gjerningstidspunktet.

Manshaus har selv hele tiden ment at han er tilregnelig. Tirsdag sa Fries til Aftenposten at Manshaus anser seg selv som tilregnelig fullt ut og mener at han ikke er syk i det hele tatt.

Fries mener onsdag at retten ikke kan legge særlig vekt på hans egne vurderinger.

– Retten skal ikke vurdere om han er tilregnelig nå, men på gjerningstidspunktet.

Saken oppdateres.