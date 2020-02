Melder full storm natt til søndag: – Det blir ufyselig

– En vindfull helg med dårlig vær.

Slik beskriver statsmeteorolog Geir Ottar Fagerlid helgen vi nå er inne i. Natt til søndag er det meldt full storm langs kysten av Vestland fylke.

– Det vil blåse kraftigst i rundt tre timer i natt. Dette vil man kunne merke godt, forteller Fagerlid til Bergens Tidende.

Skjermdump Meteorologene på Twitter

Jordskred- og nedbørsfare

Vinden kommer ikke alene. Natt til søndag vil det ifølge meteorologen også komme en del nedbør.

– Vinden vil avta litt utover morgentimene, men en ny omgang på formiddagen vil kunne komme opp i liten storm. Nedbøren starter i natt og vil fortsette utover søndag, sier Fagerlid.

Det er varslet moderat jordskredfare i hele fylket fra søndag morgen til mandag morgen.

Fædrelandsvennen rapporterer at 1800 fergepassasjerer rammes av uværet (for abonnenter).

Skjermdump Meteorologene på Twitter

Lørdag ettermiddag ble det sendt ut rødt varsel om stor snøskredfare i Hardanger og Voss søndag. I Indre Sogn og Indre Fjordane er det også betydelig fare for snøskred.

Utfordrende kjøreforhold

Kraftig vind og regn kan blant annet by på utfordrende kjøreforhold, og det er varslet fare for snøfokk i fjellområdene.

Dersom du skal kjøre over fjellet søndag, har Fagerlid noen råd til deg:

– Det vil sannsynligvis bli problemer med vind og snø på fjellovergangene. Man bør beregne god tid, eller vurdere å fremskynde eller utsette turen. Følg med på veimeldinger og varsler.

Sterk kuling

Stavanger Aftenblad melder at været er på sitt verste natt til søndag. Det ventes 60 til 80 millimeter regn på 12 timer.

– Høyest vannstand blir det natt til tirsdag, men det kraftigste været kommer natt til søndag og fortsetter utover dagen, forteller Anne Beate Skattør, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt til avisen.

Natt til søndag vil det blåse opp til sørlig sterk kuling i Rogaland, Hordaland og i deler av Agder. Nord for Boknafjorden kan det bli en kortvarig liten storm i løpet av søndagen.

Webkamera Statens vegvesen

– Den sterke kulingen vil holde seg gjennom hele dagen. Det er meldt 60 til 80 millimeter regn på 12 timer, fra natt til søndag og frem til søndag kveld, sier Skattør.

NVE har sendt ut tre gule farevarsel (moderat fare) for Rogaland. Det verste været vil komme klokken 04.00 natt til søndag og vare frem til 20.00 søndag kveld.

Varslene omhandler skredfare, flomfare og mye regn.

– Det verste været gir seg søndag ettermiddag. Flommen kommer på tirsdag. Da dreier vinden til vest, og det kommer et lavtrykk.

HEIKO JUNGE / NTB scanpix

Økt snøskredfare

NVE sendte lørdag ettermiddag ut rødt varsel om fare for snøskred i flere fylker, deriblant Vestland og Rogaland, skriver NTB.

Det er også sendt ut gult farevarsel for regn i både Voss, Hardanger og Heiane, og det er ventet svært mye regn det neste døgnet, spesielt på søndag.

Dette fører til fare for våte skred, og snø i høyfjellet gir fare for store tørre flaksskred. Derfor har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sendt ut rødt farevarsel for alle tre regionene, i tillegg til i Agder.

Snøskredvarselet gjelder fra og med midnatt natt til søndag.