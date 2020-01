Etterforskningen av «drapsforsøk» i gjengmiljøet lå på is i over fem år: – Veldig alvorlig for politiet

Det var natt til 18. mai 2012, og den antatt sentrale figuren i gjengen Furuset Bad Boys var kommet hjem fra feiring av nasjonaldagen i sentrumsområdet.

Tidligere på kvelden var han blitt oppringt av mannen politiet har pekt på som leder av den Holmlia-baserte gjengen Young Bloods. Stemningen var opphetet, og truende ord skal ha blitt vekslet i begge retninger. Likevel tenkte ikke mannen at noe kunne skje senere samme kveld.

Men da han var kommet hjem, ringte det på dørklokken til leiligheten i 4. etasje på Furuset. Han fikk en tydelig beskjed om å komme seg ned til oppgangen.

Slik han opplyser å huske det i dag, ble han møtt med en rekke skudd ved døren. Han ble sint og bestemte seg for å gå til angrep.

– Jeg var veldig provosert over at de kom hjem til meg. Jeg hadde drukket litt, og jeg tenkte egentlig ikke klart, sa mannen under sin vitneforklaring i Oslo tingrett tirsdag.

Han sier at han husker at han så lysglimt fra der skuddene kom, og at han så silhuetter av personer komme mot ham fra flere kanter. Det ble et basketak. Plutselig hørte han et høyt smell, og så lå han på bakken.

På sykehuset fikk han senere forklart at han var blitt skutt med hagle. Skuddet i hofteområdet var ikke mange centimeter fra å bli fatalt.

Tiltalt for tre forhold

Tirsdag startet rettssaken mot mannen politiet har pekt ut som leder av Young Bloods. På tiltalebenken sitter også tre andre menn påtalemyndigheten mener tilhører samme gjeng. Episoden fra 18. mai 2012 er ett av tre forhold den angivelige gjenglederen er tiltalt for.

Norskalbaneren er tidligere aldri blitt straffedømt i Norge, men de kommende ukene må han møte i Oslo tingrett. Statsadvokaten har tiltalt 29-åringen for medvirkning til drapsforsøk, forbund om kidnapping og «påvirkning av aktør i rettsvesenet».

Ifølge Aftenpostens opplysninger er 29-åringen av politiet ansett som hovedlederen i det kriminelle gjengmiljøet Young Bloods. Nærmere bestemt har han vært lederen av «albanerfraksjonen», en av to sentrale fraksjoner i Young Bloods.

For det første tiltalepunktet erkjenner mannen delvis straffskyld for medvirkning til legemsbeskadigelse, men ikke medvirkning til drapsforsøk. Han erkjenner ikke straffskyld for de øvrige tiltalepunktene.

Fakta: Dette er han tiltalt for Forholdene som 29-åringen er tiltalt, for strekker seg flere år tilbake i tid. Det eldste forholdet fant sted i 2012, da en sentral lederfigur fra gjengmiljøet Furuset Bad Boys ble forsøkt skutt og drept. Nå er 29-åringen og en 32-åring tiltalt for medvirkning til drapsforsøk. Den andre alvorlige hendelsen fant sted på Holmlia i 2015. Da ble en familiefar i 40-årene kidnappet og utsatt for vold. Påtalemyndigheten mener at 29-åringen fra Holmlia sammen med to andre har begått forbund om kidnapping, det vil si at han har spilt en rolle i den kriminelle handlingen. I forbindelse med kidnappingen er den antatte Young Bloods-lederen også tiltalt for å ha motarbeidet rettsvesenet, dette skal han ha gjort ved å skjule et viktig vitne for politiet.

Stopp i etterforskningen fra 2013–2018

Under sitt innledningsforedrag i Oslo tingrett erkjente statsadvokat Kirsti Guttormsen at det knapt ble foretatt etterforskning i saken mellom 2013 og 2018. Hun forklarte dette med en kombinasjon av at politiet satt på lite informasjon og andre pågående straffesaker.

Den fornærmede mannen fortalte at han ikke hørte noe fra politiet på seks år og fire måneder.

Det får Jan Bøhler til å reagere. Stortingsrepresentanten fra Arbeiderpartiet kjenner godt til gjengmiljøene i Oslo og er på plass i tingretten for å følge rettssaken.

– Jeg synes det er veldig alvorlig for politiet. Det er et miljø som siden 2012, da dette skjedde, har utviklet seg veldig. Mange mennesker er blitt rekruttert, og mange alvorlige problemer er blitt skapt siden da. Den forsømmelsen de gjorde ved at de ikke etterforsket det bedre, er veldig beklagelig, sier Bøhler.

Han mener at «et sentralt miljø kunne vært stoppet mye tidligere», og trekker også frem belastningen det er for fornærmede at saken kommer opp igjen først så lang tid i etterkant. Dette var noe fornærmede, som sa at han har lagt det kriminelle livet bak seg, beskrev som «ubehagelig» under egen vitneforklaring.

– Alle rammes av politiets manglende etterforskning. Nå må de virkelig gå inn i grunnene til at det ble sånn, sier Bøhler.

– Politiet er avhengig av informasjon

Overfor Aftenposten etter første rettsdag peker statsadvokat Guttormsen igjen på at det kom «forholdsvis lite informasjon fra de involverte og vitner», samtidig som det dukket opp «mange andre alvorlige straffesaker».

– Politiet er avhengig av informasjon for å komme videre i en sak, sier hun.

– Men kunne dette miljøet vært stoppet tidligere om politiet gjorde mer på et tidligere tidspunkt?

– Det blir bare spekulasjoner. Men jeg fastholder at politiet er helt avhengig av informasjon for å komme videre i en etterforskning.

Da etterforskningen startet opp igjen i 2018, ble det foretatt nye vitneavhør. I tillegg mottok politiet dette året et videoopptak fra et møte på Peppes Pizza på Solli plass i desember 2012. Både den tiltalte angivelige gjenglederen og fornærmede var til stede under møtet, og temaet var bakgrunnen for angrepet syv måneder tidligere.

Det er uenighet mellom partene om betydningen av dette klippet.

– Sentral posisjon i kriminelt miljø

I retten tirsdag erkjente Guttormsen at aktoratet ikke kan føre bevis for at 29-åringen eller den andre mannen som er tiltalt for medvirkning til drapsforsøk, selv var til stede under angrepet på Furuset.

Statsadvokaten ga uttrykk for at de i bevisførselen mot 29-åringen fra Holmlia vil fokusere «på det vi mener er hans helt sentrale posisjon i et kriminelt miljø».

På spørsmål fra Aftenposten om de karakteriserer ham som en gjengleder, svarer Guttormsen at hun «ikke har behov for å klassifisere ham, men at poenget er den sentrale posisjonen han har hatt».

Mannens forsvarer, advokat Øyvind Bratlien, sa i retten at det ikke bestrides at tiltalte har vært en sentral figur i et miljø på Holmlia, eller at han har vært «en frontfigur for det miljøet i en del sammenhenger».

– Men at han omtales som leder i tradisjonell forstand, som bestemmer og gir ordre til folk under seg, mener vi ikke er riktig, sa Bratlien.

Pekte på tidsbruken

Forsvareren sa at det aldri forelå noen intensjon om drap på Furuset i 2012 og mener fornærmede selv bidro til å eskalere situasjonen.

Både han og forsvareren til 32-åringen som også er tiltalt for medvirkning til drapsforsøk, Øyvind Storrvik, trakk frem den lange tidsbruken i saken.

Storrvik sa at det ikke er «brakt inn noe nytt i saken mot min klient» siden 2012, mens Bratlien pekte på det han kaller en jakt på miljøet utløst av en rekke medieoppslag i 2018.

– Det kan ha gjort at man kanskje har strukket strikken litt lenger enn man vanligvis ville gjort, sa Bratlien.

Fornærmede i saken reagerte for øvrig på medieomtale av ham selv som en lederskikkelse i et gjengmiljø, men bekreftet at omgangskretsen han har tilhørt, er blitt omtalt som Furuset Bad Boys.