Den nå 71 år gamle mannen er tiltalt for å ha mottatt uførepensjon på 2,23 millioner kroner fra 2005 til 2012. Samtidig skal han ha jobbet for et firma i Oslo.

Den andre mannen (56) er tiltalt for å ha lagt til rette for at 71-åringen kunne jobbe og motta lønn, samtidig som han mottok uførepensjon.

Begge mennene er tiltalt for grovt bedrageri som medførte tap for Nav.

Statsadvokat Johan Øverberg varsler også at det vil bli lagt ned påstand om at ingen av de tiltalte skal få ha retten til å være daglig leder, ha noen annen ledende stilling eller sitte i styret i noe selskap.

56-åringen var frem til 2011 daglig leder og styremedlem i selskapet 71-åringen skal ha jobbet for.