Gensere fra Gant og briller fra Ray-Ban: Etter to dager i Norge hadde de stjålet klær og briller for 90.000 kroner

Onsdag 18. september ble en politipatrulje oppmerksom på en vekter som løp etter en bil utenfor Oslo City. Politiet fikk stanset bilen. Under ransakingen fant de parfyme og klær, samt en foliert boks.

De to mennene på 27 og 31 år som satt i bilen, ble pågrepet. Etter hvert viste det seg at de hadde stjålet klær og briller for 44.000 kroner den dagen, kommer det frem i en dom fra Oslo tingrett.

Begge har rumensk statsborgerskap og kom til Norge 16. september. Nå er begge dømt til fengsel i åtte måneder.

Tyvegods i Airbnb-leilighet

Politiet

Fem dager etter pågripelsen ble politiet kontaktet av utleier av en Airbnb-leilighet i Bærum. Der hadde mennene bodd frem til de ble pågrepet. Utleier hadde blant annet funnet Gant-gensere, Lacoste-skjorter og Hugo Boss-bukser inne i leiligheten.

Disse var stjålet fra forretninger i Asker, Porsgrunn og Oslo. Alt i alt fant politiet varer for 90.000 kroner, som mennene hadde stjålet i løpet av to dager i Norge. De gikk etter merkene Gant, Hugo Boss, Lacoste, Jacob Cohen og Ray-Ban.

I Oslo tingrett la mennene kortene på bordet. De ønsket å være i Norge på grunn av den høye levestandarden, forklarte de.

Kom for å jobbe

En av mennene forklarte at han hadde hatt planer om å skaffe seg arbeid i Norge, men slik gikk det ikke. Han forsøkte nemlig aldri å skaffe seg noe arbeid, ifølge dommen.

Da han kom til Oslo sentrum, så han alle butikkene og fikk ideen om at han skulle stjele varer han ikke hadde råd til i hjemlandet. Derfor begikk han tyveriene.

Politiet

Dette gjorde de to mennene ved å gå inn i butikkene og putte gjenstander i en foliert eske. Esken hadde de funnet utenfor en butikk. De pakket den inn i aluminiumsfolie for at alarmen ikke skulle utløses da de gikk ut av butikken med tyvegodset.

Fikk strafferabatt

Politiet

Nå er rumenerne dømt til fengsel i åtte måneder. Det er én måned mindre enn det aktor ba om. Begge mennene innrømmet alt. Derfor har retten gitt dem tilståelsesrabatt på 20–25 prosent.

– Påtalemyndigheten har i hovedsak fått gjennomslag for sitt syn i saken. Dette gjelder både straffeskjerpende og formildende omstendigheter, sier politiadvokat Emil Lorch-Falch.

Ifølge sin egen forklaring har ikke mennene vært i Norge tidligere. De domfelte har også forklart at de ikke stjal for å videreselge varene.

– De tok mange varer av samme typen og som er lett omsettelige. Mye av det de stjal er av det eksklusive slaget. De mener at varene var ment for dem selv og for familiemedlemmer, sier Lorch-Falch.

Politiet

Det er ingen grunn til å tro at de to mennene har stjålet for mer enn det som er blitt funnet, ifølge politiet.

Dømt innen tre uker

Fra mennene ble pågrepet til de ble dømt, tok det under tre uker. Saken ble nemlig hurtigbehandlet av politiet og retten. Oslo tingrett og Oslo politidistrikt samarbeider om hurtigspor for straffesaker for å få en rask avgjørelse. Dette gjelder særlig saker der utenlandske statsborger er involvert.

Politiet

Ordningen med hurtigspor brukes i saker der bevisbildet er klart og oversiktlig. Det kan for eksempel være saker der en person blir tatt på fersk gjerning. Hensikten med ordningen er mindre bruk av varetekt og raskere pådømmelse.

– Politiet vil i forlengelse av saken opprette en utvisningssak mot de domfelte, sier politiadvokat Lorch-Falch.

Det er til slutt UDI som skal fatte vedtak om hvor langt innreiseforbud de domfelte får.

Ble blendet av rikdommen

Advokat Per Johan Zimmer forsvarte 31-åringen i retten. Han sier at mannen aksepterer dommen.

– Han kom ikke til Norge for å stjele, men ble blendet av den rikdommen som lyser frem i Norge og ble fristet til å stjele. Han angrer på det og skammer seg veldig.

Zimmer sier at dommen i sin helhet blir sonet ferdig i Norge. Deretter må hans klient belage seg på en utvisningssak.

Advokat Svein Holden var forsvarer for 27-åringen. Holden sier at også hans klient har godtatt dommen. Han har ingen ytterligere kommentar til dommen.