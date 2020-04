– Når det gjelder situasjonen på Hvaler, tror jeg ikke på noe særlig større innrykk enn det har vært på dagtid i denne perioden og i påsken, sier Mona Flemmen til Aftenposten.

– Vi vet alle at denne pandemien ikke er over. Jeg er overbevist om at folk tar hensyn og følger gitte retningslinjer i lang tid fremover, uansett om de er hjemme eller på egen fritidseiendom, legger hun til.