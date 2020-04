– Det er helt vanvittig mye å holde styr på, sier Elin Billa over telefonen til Aftenposten.

Hun har akkurat fått sysselsatt de tre guttene sine, som er 3, 7 og 11 år. Samboeren Martin Ystgaard er lege ved Barneklinikken på Rikshospitalet. Han er på jobb. Hun er skrivende frilans, men har jobbet 15 år i skolen.

Hun er vant med at samboeren jobber turnus og ikke alltid er hjemme i det gule rekkehuset i bydel Nordre Aker. Men de siste ukene har hun byttet ut frilanstilværelsen med å være lærer for barna.

– Jeg stålsatte meg og tenkte at dette skulle gå fint, sier trebarnsmoren.

En berg-og-dal-bane

Den første uken ble fylt med utflukter og turer i Oslo. Eldstemann fikk i oppdrag å tenne bål. Syklene ble tatt i bruk for å komme seg frem og tilbake. De tre guttene var storfornøyde og likte den nye tilværelsen.

– Men etter den første uken gikk det opp for dem at de ikke kunne snakke og være med vennene sine. Da røynet det på.

Paal Audestad

Hun er utdannet pedagog og har lang erfaring som lærer. I klasserommet har hun kontroll på elevene. Men på hjemmebane har det ikke vært like lett.

– Det har vært en berg-og-dal-bane, forteller trebarnsmoren.

Dagene starter normalt klokken 9 med skole. De har friminutt i løpet av dagen. Av og til kommer nabojenta over og er med guttene i hagen. Da får trebarnsmoren litt tid til å jobbe. Klokken 13 skal guttene være ferdig med skolen.

– Enkelte dager går alt fint, spesielt når vi kommer oss ut på tur. Men de dagene hvor vi ikke kommer oss ut før sent på dagen, da blir det full klinsj mellom de to eldste.

Paal Audestad

Gradvis gjenåpning

Noen timer etter at Aftenposten snakket med familien i Oslo, inntar både statsminister Erna Solberg (H) og helseminister Bent Høie (H) podiet. De kommer med viktige nyheter for mange småbarnsfamilier.

Barnehager gjenåpnes fra og med 20. april. De som trenger lengre tid kan vente til 27. april.

Fra 27. april skal elever fra 1. til 4. trinn tilbake til skolen og skolefritidsordninger.

27. april åpner også skolene for videregåendeelever som skal ut i lære neste skoleår.

Målet er at alle elever skal kunne returnere til skolen i løpet av dette skoleåret.

– Foreldre må føle at det er trygt når de sender barna sine tilbake på skolen, sa Høie.

Regjeringen har fått råd om at kommunene selv skal bestemme om skolene og barnehagene skal åpne. Det rådet har de valgt ikke å følge. Men hvis det er økt lokal smittegrad, så kan det være mulig å holde skoler og barnehager stengt.

Dan P. Neegaard

Nedtelling

– Umiddelbart fikk jeg lyst til å gråte. Dette trengte vi, sier Billa over telefonen.

Hun og samboeren har akkurat fått med seg regjeringens pressekonferanse. Barna ser nå på barne-TV. De er begge svært lettet over at de to yngste guttene snart kan dra tilbake til skolen og barnehagen.

– Vi begynte ganske raskt å telle dager, legger samboer Martin Ystgaard til.

Mens han har vært på jobb, har samboeren vært hjemme med guttene. Det har ikke alltid vært like greit.

– Det er ingen god følelse å sitte på jobb og tenke på at det røyner på hjemme. Hadde det ikke skjedd noe, tror jeg vi antageligvis hadde spurt om det hadde vært mulig med skole- eller barnehageplass, sier Ystgaard.

Ett skår i gleden er likevel at den eldste av de tre guttene ikke kan dra tilbake på skolen.

– Vi må virkelig legge oss i selene og finne ut hvordan vi skal løse dette i lengden sammen med de andre foreldrene, sier Billa.

Paal Audestad

Tårer og raserianfall

Hun forsøker å få jobbet litt mellom slagene, men blir som oftest avbrutt av sønnene.

– Jeg har ikke samvittighet til å sette meg på et eget rom for å jobbe og si at de får klare seg selv. Enten går det utover det de skal gjøre av skolearbeid eller så går det utover arbeidet mitt.

På grunn av samboerens jobb ved Rikshospitalet har familien valgt å isolere seg mer enn de fleste. Den eldste av guttene har likevel fått tilbringe tid med en kamerat.

– Men for 7-åringen har det vært knalltøft. Det har vært raserianfall og han tar lett til tårene.

Det er først de siste dagene hun har lagt merke til at minstemann også påvirkes den nye hverdagen.

– Han snakker om de i barnehagen og ser på barnehagebilder, sier hun.