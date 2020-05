Mann funnet omkommet i Gulen

Vest politidistrikt ble varslet lørdag klokken 15 om at en mann var funnet død i fjæresteinene.

Personen er ennå ikke formelt identifisert, men pårørende er varslet.

Det var like før midnatt onsdag at politiet fikk melding fra familien til en eldre mann etter at de hadde forsøkt å ta kontakt med ham uten å lykkes. Mannen hadde da vært alene på en hytte i Brandanger, og familien lette etter ham i nærområdet før de koblet inn politiet.

Det ble gjort omfattende søk fra frivillige mannskaper fra Røde Kors, Norske Redningshunder, Norsk Folkehjelp, et redningshelikopter og mannskaper fra politiet, og da politiet antok torsdag at mannen var omkommet da det ble funnet en båt på sjøen.

Pårørende ønsker foreløpig ikke at politiet frigir navnet på avdøde.