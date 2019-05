Kristin Skogen Lund: Menn diskrimineres i arbeidslivet

– Vi har et etterslep på en del områder der vi har for få kvinner i ledende roller. Skal du aktivt forsere kvinners vei inn i de rollene, så kan det hende at det er riktig å gjøre, men da må vi også kunne snakke om og være åpne om at det går på bekostning av en del menn som ikke får de rollene. Det kan oppfattes som diskriminering andre veien, sier Kristin Skogen Lund til NRK.

Hun understreker at likestillingsdebatten er veldig viktig, mens tror debatten ville vært bedre dersom den var mer nyansert.

Som tidligere toppleder i NHO har hun mange ganger sett at kvinner får en stilling på bekostning av menn.

– La oss være ærlige på det, i mange sammenhenger er det ikke en fordel å være etnisk norsk mann fra Oslo, uansett hvor flink du måtte være, sier Lund.

Forsker Mari Teigen ved Senter for likestilling tror ikke dette er et stort problem.

Ifølge hennes gjennomgang av Norges 200 største bedrifter, er det litt over 25 prosent kvinner i ledelsen og 10 prosent helt på toppen.

– Hvis det er tilfelle at menn med klart bedre kvalifikasjoner forbigås, så er det et problem, men det tallmaterialet som vi har i dag peker ikke i den retningen. Snarere at det er en klar og tydelig mannsdominans på toppen av norsk næringsliv, sier Teigen.