De neste ukene vil 500.000 allergikere hoste, nyse og klø i halsen. Hvordan skille dette fra koronasymptomer?

I løpet av de neste ukene blir 500.000 nordmenn rammet av allergi mot salix (selje, pil og vier) og bjørk.

Symptomer på allergi og koronasykdom ligner hverandre, ifølge Steinsvåg. Han sier at både koronapasienter og allergikere vil opplever sykdomsfølelse, trøtthet, uopplagthet, nysing og nesekløe.

Fakta: Salix Planteslekten Salix har i alt ca. 300 arter Slekten har mange vokseformer fra høye selje- og piletrær til ørsmå vierarter i fjellet. De fleste artene blomstrer før bladene folder seg ut. Pollenet spres fra raklene på han-plantene (egne han- og hun-planter) enten ved vind eller insekter. Blomstene (også kalt gåsunger eller kattelabber) har honningkjertler, som gjør dem attraktive for insektene. Kilde: NAAF

Sverre Steinsvåg er spesialist og avdelingsleder ved øre-nese-halsavdelingen ved Sørlandet sykehus.

Privat

– Hvordan tror du situasjonen kommer til å bli i pollenallergisesongen samtidig som det blir flere koronasyke?

– Jeg tror vi får et kjempeproblem i forhold til å vite hva som er hva. Jeg ser ingen annen sikker løsning på dette enn å teste for korona og eventuelt teste for allergi. Men de fleste pollenallergikere vet at de er det.

– FHI anbefaler alle med luftveissymptomer å være hjemme. Bør dette rådet også gjelde allergikerne?

– Nei. Men det store problemet blir å skille mellom hva som er hva. Hvis man skal være sikker på om det er korona eller allergi, ser jeg ingen annen løsning enn å teste, sier Steinsvåg.

Steinsvågs umiddelbare råd til allergikerne er at de må unngå eller minimere kontakt med pollen i den grad det er mulig.

– Ved typiske allergisymptomer bør de begynne med medisiner, eventuelt nesespray med kortison. Antihistaminer er det mest brukte legemiddelet og effektivt for de fleste.

Sigri Sandberg

Han advarer mot å droppe allergimedisin selv om det regner.

– Allergimedisinen bør tas regelmessig hver dag. Den sprer seg også når det regner. Det er lurt å sjekke pollenkalendre og pollenvarsling.

Trygve Indrelid

Steinsvåg påpeker at allergimedisinene er mest effektive når man begynner å ta dem litt før pollensesongen starter. Han legger til at det er for sent å vaksinere seg nå.

Pollenallergikere bør ikke ta kortisonsprøyter, tilføyer han.

– Alle nasjonale og internasjonale retningslinjer fraråder dette. Nå bør en være spesielt varsom fordi kortisonsprøyter kan gjøre pasientene mer utsatt for infeksjonssykdommer.

– Hva er forskjellene på allergireaksjoner og symptomer på koronasmitte?

– Dette er kjempevanskelig fordi det finnes ingen absolutte forskjeller på symptomer. Men enkelte symptomer kan tyde på det ene eller andre.

Pollenallergikere vil ikke ha store plager når det regner og er kaldt og vindstille.

Her er Steinsvågs viktigste råd til allergikere:

Unngå pollen

Ta grep for å redusere polleneksponering, les mer på naaf.no

Snakk med legen din for å få de mest effektive medikamentene og bruk dem hver dag gjennom hele pollenperioden.

Slik skiller du mellom sypmtomene:

FHI: Umulig å teste alle med kjent allergi

Siri Helene Hauge i Folkehelseinstituttet sier det vil være umulig å teste alle med kjent allergi.

Totalt er det ca. en million nordmenn med en eller annen form for allergi.

– Hele systemet vårt vil kollapse dersom en million nordmenn med allergi skal testes, sier Hauge.

Hun legger til at hvis man er veldig i tvil og frykter at det er koronavirus, kan man testes hvis man er helsepersonell.

Hun oppfordrer allergikere til å allerede nå huske hva som er typiske symptomer på allergi slik at man kjenner dem igjen når de kommer.

– Pollenallergikere kjenner kroppen sin og vet hvordan de reagerer på allergi. Og så er det viktig at de begynner på antihistaminer i tide.

– Dere ber folk med luftveissymptomer om å holde seg innendørs. Gjelder dette også allergikere?

– Nei. Vi kan ikke kreve at pollenallergiallergikere skal holde seg inne. De må gå på jobb. Det viktigste er at de tar medikamentene sine.

Norges astma og allergiforening

NAAF: Vær åpen om hvorfor du nyser

Anna Bistrup, seniorrådgiver i Norges astma og allergiforbund tipser alle med pollenallergi om at de må være åpne.

– Da unngår man at andre blir engstelige hvis man nyser mye og må snyte seg. Her er det også viktig å være forståelsesfull ovenfor de med allergi. Det er en utfordrende tid og ved å være rause og tålmodige med hverandre kommer man seg lettere igjennom denne tiden, sier hun.