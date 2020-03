Brått ble hverdagen endret for de irske turistene Jill Murphy og Joseph O’Reilly som befant seg i Silsand i Troms og Finnmark da regjeringen bestemte at alle som hadde kommet fra utlandet, skulle i karantene med tilbakevirkende kraft.

Mange turister slapp ikke ut av hotellene. Dette resulterte i at de kontaktet sine ambassader som har ringt ned Utenriksdepartementet (UD) de siste dagene. Tirsdag kom det nye regler om at utenlandske borgere som ikke har symptomer på koronasmitte, kan forlate Norge.

Dermed fløy de irske turistene fra Bardufoss til Oslo onsdag kveld. Torsdag formiddag kunne de fly videre til Dublin.

Siri Øverland Eriksen

Aftenposten møter dem kort tid før de skal reise til Dublin. Murphy og O’Reilly forteller at de fikk problemer med å komme seg sørover fra Senja da de hadde fått varsel fra fylkeskommunen om at de ville få en bot på 20.000 kroner for å bryte karantenereglene.

Fakta: Karanteneregler Alle som kommer fra utlandet skal i karantene i 14 dager. Regelen har tilbakevirkende kraft fra 27. februar. Dette gjaldt også utenlandske statsborgere, men tirsdag kom en forskriftsendring som sier at utenlandske borgere som er symptomfrie, kan reise ut av Norge. Utreisen fra Norge forutsetter at transport fra karantenestedet til utreisestedet skjer på en smittevernfaglig forsvarlig måte. De som må benytte offentlig transport eller taxi for å komme til nærmeste flyplass, busstasjon, togstasjon eller grenseovergang, må ha minst to meters avstand til nærmeste medpassasjerer. Mer informasjon om reglene i denne forskriften.

Natten tilbrakte de på Radisson Blu Gardermoen der de ble kjent med Rosie Brady og Ryan Jackson som også skulle til Dublin med samme SAS-fly. Brady og Jackson skulle reist tilbake sist søndag, men ble satt i karantene. Murphy og O’Reilly hadde planlagt å reise torsdag, men med et senere fly.

Over 10.000 utenlandske borgere

UD har på bakgrunn av tall fra Avinor og henvendelser fra ambassadene anslått at det er snakk om over 10.000 utenlandske borgere som ble satt i karantene. I tillegg til turister er det snakk om folk fra andre land som jobber i Norge.

Helsedirektoratet har sendt SMS til flere tusen av dem for å fortelle at de nå kan forlate Norge. Dersom de velger å forbli i Norge, må de sitte i karantene tiden ut (14 dager fra ankomst).

Siri Øverland Eriksen

Utenlandske statsborgere som sitter i karantene fordi de har vært i kontakt med smittede i Norge, må fortsatt sitte i karantene tiden ut.

– Det er 70 ambassader i Oslo. Vi har nok fått henvendelser fra halvparten av disse som har lurt på hvordan deres borgere kan komme seg ut av landet. Det ble mange henvendelser etter hvert. Vi informerte ambassadene om hva som var gjeldende rett, og på tirsdag fikk vi løst denne problematikken, sier Johan Vibe, ekspedisjonssjef i UD.

– Det viste seg at forskriften skapte et problem for turister i karantene i Norge. Derfor ble forskriften for karantene justert og man fant en god smittevernfaglig løsning, legger han til.

«Dear sheriff in Finnsnes»

Det var den irske ambassaden som var først ute med å kontakte UD. De irske turistene som satt fast i nord, hadde fortvilet kontaktet sin ambassade i Oslo.

De skrev til og med brev til politiet i Finnsnes som ble innledet med «dear sheriff in Finnsnes».

– Etter at forskriften ble endret, fikk politiet i Silsand vite at nå var det lovlig for turister å forlate hotellet. Så nå kan symptomfrie turister og andre utenlandske borgere forlate Norge uten at de risikerer å bli stoppet av politiet, sier Vibe.

Ian Kelly, deputy head of mission på den irske ambassaden i Oslo, er glad for at det kom en løsning for hans hotell-faste landsmenn.

– Det er en veldig stressende situasjon for alle parter. Vi er derfor glad for at det løste seg på denne måten, sier Kelly.