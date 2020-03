Folk bedt om å holde seg hjemme – men de ekstra T-banene til Holmenkollen går som planlagt

Nå bekrefter kommunikasjonssjef i Sporveien, Cato Asperud, overfor Aftenposten at T-baneopplegget blir som før under Holmenkollenhelgen.

– Dere kjører som vanlig?

– Ja, det gjør vi absolutt, sier Asperud.

– Hvorfor gjør dere det?

– Vi har gjort en vurdering med kommunen og Ruter. Vi har tatt beslutningen sammen.

– Men kommunen, helsemyndighetene og politiet har jo oppfordret folk til ikke å komme?

– Det er korrekt. Men vi forholder oss til de rådene vi har fått. Dette er en sak som er under nøye vurdering. Det er vanskelig å spå hvordan trafikken oppover blir lørdag. Derfor opprettholder vi det tilbudet og den beredskapen som er planlagt. Så får det bli en vurdering etter hvert om kapasiteten skal trappes ned.

– Hva innebærer det ekstra tilbudet?

– Vi har dimensjonert for 14.000 passasjerer i timen, sier Asperud.

– T-banen var grunnen til at folkefesten skulle avlyses

Smittevernoverlege i Oslo, Tore W. Steen, sa på en pressekonferanse i Oslo rådhus torsdag kveld at kollektivreisene til og fra Holmenkollen var hovedgrunnen til at festen skulle stenges for publikum.

– Hovedproblemet er at eneste offentlige transportmiddel til Holmenkollen er T-banen. Vi ser at det er betydelig risiko for smittespredning på T-banen hvis arrangementet skulle gå som planlagt, sa Steen.

Politiet: Det er greit!

Leder av Felles enhet for operativ tjeneste i Oslo-politiet, Johan Fredriksen, er en av dem som har anmodet publikum om ikke å reise opp til områdene utenfor arenaen i helgen.

Politiet har opplyst at de likevel ikke vil nekte folk å reise oppover, eller ta T-banen. Men at de håper at folk respekterer grunnlaget for anmodningen som er gitt, nemlig fare for spredning av koronaviruset.

– Hva er din reaksjon på Sporveiens valg?

– Det er helt greit. Vi må ta høyde for at folk likevel ønsker å møte opp og ta i bruk marka. Arrangøren har stengt arenaen. Men vi kommer ikke til å håndheve noe forbud ute i marka, for dem som ønsker å bruke den. Vi ber likevel folk bruke sunn fornuft, og følge øvrige råd gitt av helsemyndigheter og oss, sier Fredriksen.

I fjor ble det solgt 37.000 billetter til det tradisjonsrike Kollen-arrangementet.