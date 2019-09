Situasjonen kan virke kaotisk, og mange hundeeiere er selvsagt redde for den nye hundesykdommen. Dette er det vi vet – og ikke vet – om den:

Mattilsynet mottok informasjon om sykdomstilfeller fra veterinærer i Oslo-området 4. september. De varslet om et utbrudd av en smittsom og potensielt dødelig sykdom. Lørdag bekreftet Veterinærinstituttet i Oslo at det har fått melding om 21 døde hunder som har hatt de typiske symptomene for sykdommen.