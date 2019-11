Gynekolog på Østlandet dømt til 12 års fengsel for å ha voldtatt pasienter

Gynekologen er også dømt for voldtektsforsøk på en åttende pasient og for å ha å ha skaffet eller forsøkt å skaffe seg seksuell omgang ved misbruk av sin stilling som gynekolog.

Han er i tillegg dømt for å ha opptrådt skremmende og plagsomt overfor én kvinne.

Voldtektene strekker seg over en periode på åtte år – fra 2008 til 2016, ifølge dommen. Retten ser dette som skjerpende.

– Alvorlige tillitsbrudd

Retten mener mannen på en kynisk og beregnende måte har misbrukt sin stilling og pasientenes tillit til å begå seksuelle overgrep under gynekologiske undersøkelser.

– Dette representerer alvorlige tillitsbrudd mot de fornærmede, som har befunnet seg i en svært sårbar situasjon uten mulighet til å motsette seg handlingen, heter det i dommen.

Mannen er i tillegg til tolv års fengsel dømt til å betale tre av ofrene 150.000 kroner i erstatning, samt 125.000 kroner til de fire øvrige fornærmede i saken.

Nekter straffskyld

Gynekologen har hele tiden nektet straffskyld for samtlige punkter i tiltalen og har forklart at han ikke har hatt noe annet motiv enn å gjøre jobben og å hjelpe pasientene sine på best mulig måte.

Mannens forsvarer, advokat Sol Elden, sier til ABC Nyheter at dommen er anket.

– Han er grunnleggende uenig i rettens konklusjoner og begrunnelser, sier hun.