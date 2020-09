Utredning om fristed for rusmiljø: – Kan bli stoppet fordi der er ulovlig

Denne høsten kan rusavhengige få sin egen «nålepark» i Oslo. Men en fersk utredning konkluderer med at et værested-forslag kan bli stoppet av lovverket.

Nå nettopp

– 50 år med jaging må ta slutt. Dette handler om å endre måten å jobbe på. I stedet for en offentlig gapestokk i Brugata, skal kommunen jobbe for å skape større toleranse og verdighet for rusavhengige, sier Arild Knutsen i Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN).

I fjor fikk han politikerne med på ideen om et skjermet friområde for rusmiljøet i Oslo. Knutsens forslag er å ta i bruk Elgsletta, en del av parkområdet mellom Nylandsveien og Akerselva på Grønland i Oslo, som et prøveprosjekt.

