Oslofjordtunnelen er stengt «inntil videre»

Kilometerlang kø utenfor tunnelen på strekningen Drammen-Vassum. Veivesenet anbefaler alternative ruter.

På østsiden av Oslofjordtunnelen var det flere kilometer lang kø i morgentimene. Hans O. Torgersen

Oslofjordtunnelen er stengt på grunn av tekniske problemer. Det melder Vegtrafikksentralen øst på Twitter. De anbefaler «på det sterkeste» å velge omkjøring via Oslo.

Det er kø på begge sider, og på det lengste meldte NRK Trafikk om flere kilometer lang kø på vestsiden av tunnelen.

På Drøbak-siden minker køen fordi folk velger alternative ruter. Flere sjåfører som allerede står i kø har snudd og forlatt køen ved å krysse dobbel sperrelinje mellom kjørefeltene, ifølge Aftenpostens reporter i området.

Kan ikke si med sikkerhet når tunnelen åpner

– Det er tekniske problemer med styringen av brannplaner og nødstengning. Vi turte rett og slett ikke å ha den åpen, i tilfelle noe skulle skje, sier Annie Serup ved Vegtrafikksentralen i Viken.

Anbefalingen om å kjøre rundt gjelder fortsatt.

– Vi kan ikke si med sikkerhet når tunnelen åpner. For at folk ikke skal stå i kø, er det best å kjøre rundt, sier Serup.

