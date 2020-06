A-magasinet kunne fredag 19. juni fortelle historien om Azzam Alnasifs liv etter at koronaen rammet landet.

For fire år siden flyktet han sammen med kona Nour Albakjaji og barna Zaid (10) og Evan (5) fra Syria, opp gjennom Europa og til Beitostølen med tre kofferter og med 25 kroner i lommen. I august i fjor overtok Azzam Alnasif bakeriet på ski- og hyttestedet i Øystre Slidre kommune. Varene gikk som «varmt hvetebrød». De var utsolgt før lunsj, og pilene pekte rett oppover. Han begynte å leke med tanken om å utvide med et bakeri til, på Fagernes.

Før koronakrisen knuste hele drømmen.

Hytteeiere, turister og lokalbefolkning ble brått borte da Norge stengte ned 12. mars. Kun fire dager senere var Stølen Bakeri og Catering AS slått konkurs.

Nina Irene Wiggen er en av mange som er dypt berørt av historien om den syriske familien. I en e-post til A-magasinet skriver hun:

«Jeg er en av mange hytteturister på Beitostølen som er blitt kjent med Azzam, Nour og familien deres de siste månedene, og vi savner de veldig på Beitostølen. Deres historie har rørt oss alle, og etter reportasjen i A-magasinet har de rørt hele det norske folket tror jeg.»

Privat

Søndag startet Wiggen og flere andre en Spleis til «Stølen bakeren», en innsamlingsaksjon på nettet. Pengene skal gå til en ny start for Azzam og Nour så de kan drive bakeri igjen.

– Pengene tikker inn time for time. Etter første dag hadde vi fått inn 50.000 kroner. Målet om et nytt bakeri er i sikte, sier Wiggen til Aftenposten.

Dobler målet

Hun har fått personlige meldinger fra fjern og nær.

– Vi hadde ingen store forventninger da vi startet, men 100.000 kroner mente vi var innen rekkevidde, sier hun.

Nå er målet oppjustert til 200.000 kroner. Etter noen dager er de snart halvveis.

– Hvorfor startet dere spleisen?

– De gjør virkelig noe med folkene som er på Beitostølen. De er varme, gjestfrie, og du føler deg velkommen. Mange er blitt kjent med dem personlig, dessuten hjelper det at de også lager gode bakervarer.

Sjenert og lykkelig over støtten

Azzam Alnasif ble først litt sjenert, nesten litt brydd, men lykkelig over all støtten. – At folk og kunder stiller opp for oss, gir enda mer lyst til å kjempe videre, sier han.

Spleis-pengene er øremerket et nytt bakeri. Samtidig trenger han adskillig startkapital. Nytt utstyr til bakeriet anslår han vil koste drøyt 1 million kroner. Han leter også etter et nytt lokale, siden det forrige er opptatt. Han får heller ikke lån siden selskapet han eide, ble slått konkurs.

– Jeg skal i møte med Valdres Næringshage denne uken. De støtter nye prosjekter. Jeg snakker også med andre folk nå, sier han.

Konkursen beskriver han fortsatt som et sjokk. Noe av meningen med livet er å være i jobb.

– Det verste er ikke å få møte kundene. Men jeg håper vi sees igjen om ikke altfor lenge.