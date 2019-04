– Folks oppfatning er at det ikke er snø på fjellet. Det har resultert i at vi denne påsken har truffet mange som har satt igjen skiene hjemme og lagt i vei til fots på fjellet, sier Ivar Anton Nøttestad, prosjektkoordinator for Speidernes beredskapsgruppe.

Speidernes beredskapsgruppe Sør-Vest oppfordrer alle til å tenke seg om en ekstra gang før man legger i vei på fjelltur.