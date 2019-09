– Jeg kan bekrefte at det har vært en knivstikking i Sandnes sentrum. Det er nå flere patruljer på stedet i en væpnet aksjon, sa operasjonsleder Jostein Reiestad til Aftenbladet like før klokken 20 lørdag kveld.

Omtrent 20 minutter senere ble to menn i 20-årene pågrepet, mistenkt for å stå bak knivstikkingen. De to mennene er nå siktet i saken, og blir innsatt i arrest. Politiet er i gang med etterforskning av saken.