Sømløs datatrafikk står høyt på prioriteringslisten når Follobanen bygges. Mot slutten av desember 2022, når det nye dobbeltsporet mellom Oslo og Ski skal tas i bruk, skal togreisende få tilgang til den beste mobildekningen som er utviklet for tunneler, ifølge Bane Nor muligens noensinne.

– Vi har sjekket og har ikke funnet noe som er bedre, sier Øystein Rian.

Han er prosjektleder for Bane Nor og utvikler tele- og mobilteknologi på Follobanen.

Banebrytende teknikk

Togturen blir på 11 minutter, og det meste av den foregår langt inne i fjell og under bakken.

Målet er likevel at de reisende skal kunne få en bedre mobildekning enn noe annet sted i landets mange tunneler. For å få det til bygges det hele 52 tekniske rom, plassert ut gjennom hele den over 20 kilometer lange tunnelen.

Tunnelen, som har fått navnet Blixtunnelen, er landets første jernbanetunnel med to adskilte løp. Mellom de to løpene er det med faste avstander bygget tverrforbindelser. Disse skal blant annet fungere som rømningsveier, men inneholder også tekniske rom.

Gjennom hele tunnelen, via de tekniske rommene, skal det installeres fire såkalte strålekabler. Strålekablene vil motta signaler fra basestasjoner utenfra og spre det utover i tunnelen og dermed inn i togene.

Bane Nor

Fakta: Follobanen Et av Norges største samferdselsprosjekt i nyere tid. Målet er halvert reisetid, fra 22 til 11 minutter, på strekningen Oslo S – Ski. Det bygges 22 kilometer dobbeltspor på strekningen. Nesten 20 km skal gå i tunnel, som er boret ut med tunnelboremaskiner. Opprinnelig skulle det stå ferdig i desember 2021. Nå ligger det an til ett års forsinkelse fra dette og åpning i 2022. Prosjektets kostnadsramme er økt fra 28,5 til 30,7 milliarder kroner. Det har blant annet vært store problemer med den italienske entreprenøren Condotte, og Bane Nor måtte til slutt heve kontrakten.

Dette skal sikre at reisende på strekningen, uavhengig av antall passasjerer og tid på døgnet, skal kunne bruke mobil og datamaskin. På flere andre jernbanestrekninger i landet er kapasiteten fortsatt et stort problem.

Det har aldri før blitt bygget tunneler med fire slike kabler (kalt MIMO). Til sammenligning har Kleivertunnelen ved Larvik, som åpnet i 2018, én slik strålekabel.

T-banen i Oslo ble utstyrt med to strålekabler i 2013. Nærmest over natten gikk dekningen i sentrumstunnelen i Oslo fra å være begrenset til topp i verdenssammenheng,

Rian sier at Follobaneprosjektet bygger på erfaring fra T-banen. I tillegg til datatrafikk for reisende skal systemet også sikre godt signal for nød- og beredskapsaktørenes nødnett.

Simen Hunding Strømme

Bygger for fremtidens surfere

Blixtunnelen bygges for en brukstid på minst hundre år. Utviklerne må derfor ta høyde for mobilbruk de neste tiårene.

– Vi måtte tørre å se langt frem i tid. Den største feilen vi kan gjøre, er å bygge for det som er godt nok i dag. Vi har laget et design som klarer å levere den datatrafikken vi ser for oss frem mot 2030, sier Rian.

Fra 2020 vil norske mobilbrukere også kunne ta i bruk såkalt 5G. Det er Follobaneprosjektet forberedt på.

Marius Westvold er prosjektleder i Nokia, som har fått ansvar for utvikle og gjennomføre byggingen av systemet. Han forklarer at det skal kunne ta imot alle typer signaler fra landets mobiloperatører, inkludert 5G.

– Hvis de ønsker å gå over til 5G, så trenger de bare å bytte ut basestasjonene på utsiden, sier Westvold.

Oppstart til høsten

Arbeidet med å bygge de tekniske rommene og installere strålekablene begynner til høsten. Westvold regner med at de vil bruke omtrent én uke på hvert rom. Bane Nor anslår at arbeidet ferdigstilles våren 2021.

Prosjektet har et budsjett på 380 millioner kroner, der 280 kommer fra Follobanens eget. Samarbeidspartnerne Telenor og Telia dekker kostnader på omtrent 50 millioner hver.

Prosjektdirektør for Follobanen, Per David Borenstein, følger jobbingen med det nye mobilnettet nøye. Han er svært imponert over teknologien.

– Dette er et spennende pilotprosjekt for oss, sier han.