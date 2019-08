Søk i Jølstravatnet avsluttet uten funn

– Vi avsluttet søket med ROV-ubåten klokken 20. Vi fortsetter onsdag morgen, sier innsatsleder Øystein Russenes til Bergens Tidende.

På E39, hovedfartsåren i Sogn og Fjordane, gikk det forrige uke fire ras på en strekning på 3 kilometer. På fylkesvei 451 feide et bredt ras med seg veien ut i vannet. En bil ble tatt av raset, og den savnede mannen i 50-årene befant seg i bilen da raset gikk. Han antas å være omkommet.

ROV-ubåten er et fjernstyrt undervannsfartøy. I tillegg til kamerautstyr har ROV-ubåten også annet avansert utstyr som kan søke etter gjenstander på bunnen av vannet. Politiet har tidligere opplyst at det er dårlig sikt i vannet, og at kamerasøk derfor har vært krevende.

En ny båt med magnetometer, fra det samme firmaet som eier ROV-ubåten, fant heller ikke noe i tirsdagens søk, ifølge politiet.

Brannvesenet i Jølster understreket tidligere at tirsdagens leting var avgjørende.

– Det blir bare mer utfordrende dersom de ikke gjør funn nå. Dersom bruk av det tekniske utstyret ikke fører noen vei, er det vanskelig å vite hvordan vi skal løse dette, sa utrykningsleder for aksjonen, Arve Dvergsdal fra Jølster brannvesen, til BT tirsdag morgen.