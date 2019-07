Tirsdag falt temperaturene i Oslo med nesten 20 grader. Men sommeren er ikke over ennå.

Etter en uke med strålende sol og stekende varme, våknet østlendinger i dag til kulde og regn.

Tirsdag falt temperaturen helt ned til 12,7 grader i hovedstaden, ifølge vakthavende meteorolog Kristen Gislefoss ved Meteorologisk institutt.

– I går var vi oppe i omkring 31 grader, så det er et fall på rundt 19 grader, sier Gislefoss.

Tomme badeplasser

Dermed ble populære badeplasser som Sørenga Sjøbad tømt over natten. Tirsdag ettermiddag kunne Aftenpostens fotograf telle to personer på den ellers svært så folksomme bryggen.

Erik Johansen / NTB scanpix

Ketil Blom Haugstulen / Aftenposten

Gislefoss er likevel tydelig på at det drastiske temperaturfallet ikke er så uvanlig.

– Her er det helt enkelt snakk om et skille mellom to ulike luftmasser: Én som beveger oppover fra sør med mye varme og en annen som kommer fra nord med lang kjøligere luft. Tirsdag fikk luften fra nord overtaket og hovedstaden kom inn i dette kalde draget.

Varmt igjen fra torsdag

Gislefoss tror likevel ikke høsten er ankommet allerede nå.

– Det er fortsatt sommer, og det er jo ofte sent i juli og tidlig i august at vi får de varmeste temperaturene, sier han.

I motsetning til hva prognosene viste for noen dager siden, ser det ut til at kulden er kortvarig. Faktisk kan badetemperaturene være tilbake allerede om et par dager.

– Ser vi på Oslo fremover, så kan vi komme opp i 26 grader i makstemperatur både torsdag, fredag og lørdag, sier Gislefoss.

Om det vil vare, er riktignok ikke så sikkert. Etter helgen viser prognosene at temperaturene synker igjen, i første omgang til rundt 20 grader.

– Det er jo også sommervær vi er vant med her til lands. Men det kan nok bli noe mer ustabil luftmasse fremover, og perioder med regnbyger, sier Gislefoss.

Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Lignende mønster i resten av landet

Ifølge meteorologen ser mønsteret likt ut over store deler av landet: I både Bergen og Trondheim kommer varmen tilbake og blir over helgen. Deretter synker temperaturene igjen utover i neste uke.

Særlig Nord-Norge har hatt varmt vær den siste tiden, men også her vil temperaturene synke.

Gislefoss vil ikke spekulere på hvorvidt vi kan få en ny hetebølge før sommeren er over.

– Dagens prognoser indikerer ikke at vi får en ny periode med temperaturer rundt 30-tallet. Men 26 grader er jo passelig varmt det, og, konstaterer han.