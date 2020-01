Støre om Maud Angelicas tale: – Mektigere blir det ikke

– Det er alltid en utvei. Jeg vil si til alle at det alltid finnes en utvei, selv om det ikke føles sånn. Du kan få hjelp, og det kan bli bedre.

Høyt, tydelig og trygt ga den Maud Angelica Behn en hyllest til faren fra talerstolen i Oslo domkirke. Talen var privat, varm og nær, men den inneholdt også en klar appell til alle mennesker som sliter med tunge tanker.

Nå roser svært mange den sterke talen.

– Maud Angelica formidlet både sin kjærlighet og fortvilelse uten filter. Mektigere blir det ikke. Hennes sterke appell om at det er håp for alle har nådd ut til mange, sier leder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre, som var til stedet under bisettelsen fredag.

Også stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen er svært berørt over talen til den 16-årige datteren til prinsesse Martha og avdøde Ari Behn.

– Hun både sørget og trøstet i en svært vakker og sterk tale. Hun var datteren som tok et kjærlig, varmt og svært krevende farvel med sin og søstrenes pappa. Samtidig trøstet hun andre ved å minne oss om at det alltid er håp, uansett hvor mørkt det er, sier Tone Trøen.

Hun berømmer Maud for å sette ord på at selvmord ikke er løsningen.

– Jeg skjelver på hendene

Maud Behn startet sin tale med å minnes pappaen som skalv på hendene da han holdt konfirmasjonstalen. Det gjorde inntrykk på henne, fordi hun da forsto hvor mye talen betydd for faren.

– I dag skal jeg holde tale for deg, og jeg skjelver også litt på hendene, sa hun.

Hun fortalte at faren skulle få en tegning fra henne til jul, en gave hun aldri fikk gitt. I stedet prydet tegningen siste side av bisettelses-programmet, og ble varsomt plassert på den blomsterkledde kisten.

Håkon Mosvold Larsen/ NTB scanpix

– En av norsk offentlighets sterkeste taler

Ingeborg Senneset, kommentator i Aftenposten, sier at talen må være en av norsk offentlighets sterkeste taler.

– I sin egen fars begravelse, foran verden, ba Maud Angelica på sine knær om at de som sliter, skal søke hjelp. Ordet pårørende vil aldri være ansiktsløst igjen, skriver Senneset.

Også statsminister Erna Solberg kom med en reaksjon på talen.

– Det var sterkt å holde den så kort tid etter at en far har tatt sitt egentlig. Jeg synes det vitner om jenter som har fått kjærlighet og styrke gjennom livet sitt.

Statsminister tok selv opp selvmord og psykisk helse i sin nyttårstale, men hun tror Maud Angelica kanskje når enda flere med budskapet om at man må be om hjelp.

– De er noen som er glad i deg. Dette er det viktigste vi kan si til hverandre, sier statsminister Erna Solberg i en SMS til Aftenposten.

– Viktig budskap. Særlig når det føles helt håpløst

Psykiater Lars Mæhlum berømmer også talen. Han er en av landets fremste eksperter på selvmord.

– Talen inneholdt et utrolig viktig budskap som folk trenger å høre. Særlig når det føles helt håpløst.

Terese Grøm, generalsekretær i foreningen Leve (landsforeningen for etterlatte ved selvmord) synes budskapet var veldig sterkt og sier til NRK:

– Jeg opplevde at hennes tale var et klart budskap som gikk utover hennes egen sorg. Hun var så tydelig på at hvis du sliter, så finnes det hjelp. Det finnes en annen vei enn å ta sitt eget liv, sier hun.

Et annet budskap Grøm mener er viktig er Maud Angelica Behns budskap om at selvmord er ingens feil, og at ingen kan klandres for et selvmord:

– Det tror jeg var viktig for mange etterlatte rundt om i landet å høre, sier hun.

– Vi vet at følelsen av å være en byrde for sine omgivelser er veldig sterk. Hun var klar på at sånn var det ikke. Det er bare sorg, smerte og savn hos dem som sitter igjen. Jeg håper det er ord som mange der ute tar til seg, sier Grøm, som roser familiens åpenhet.