Millionerstatning til søsken fordi barnevernet ikke gjorde jobben sin

«Den 16. august 1992 kom det inn en ny melding hvor det fremgikk at ett av barna hadde veltet en gul bøtte med vann på verandaen. En kvinne trakk barnet med seg inn i huset. Melderne hørte da slag/dunk, en skrikende kvinnestemme og såre redselsskrik fra et barn.»

I nesten 20 år fikk barnevernet flere bekymringsmeldinger om de fem barna i rom-familien som gikk til sak mot Oslo kommune i fjor. Søsknene mener at de er skadelidte som følge av manglende inngripen under pågående omsorgssvikt under oppveksten.